苗栗後龍氣象站啟用 氣象署：強化災害天氣預警

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（中央社記者張雄風台北12日電）氣象署今天正式啟用苗栗後龍氣象站，隨著後龍站啟用，氣象署轄下共有25處有人氣象站；後龍站可增進對國道氣象特性瞭解與掌握，進而提升在地天氣預報技術及強化災害天氣預警效能。

中央氣象署今天舉辦苗栗後龍氣象站啟用典禮。氣象署發布新聞稿表示，為完成一縣市一氣象站的拼圖，過去幾年來積極於苗栗地區尋找合適的地點；隨著後龍氣象站啟用，對精緻化在地氣象服務的實踐又更往前邁進了一大步。

氣象署表示，後龍氣象站規劃設置在國道高速公路旁，當地區域天氣變化或起霧等狀況，對於行車安全影響甚鉅；將充分運用及結合國道沿線各種先進氣象儀器所蒐集的資料、現地觀測人員實務經驗的累積、科學理論的分析及道路微氣象相關研究，增進對於國道氣象特性的瞭解與掌握，進而提升在地天氣預報技術及強化災害天氣預警效能。

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氣象署指出，後龍氣象站正式啟用後，氣象署轄下共有25處有人氣象站；後龍氣象站規劃建置現代化氣象科普展示場，內容包括氣象、地震、天文及海象等主題，積極推動環境教育工作，服務苗栗地區各機關團體、學校或個人前去該站參訪。

氣象署長程家平致詞時表示，基於區域性劇烈天氣日益顯著，民眾對於地區性氣象防災以及應用服務的需求明顯增加；苗栗縣的桐花季、草莓季及螢火蟲季遠近馳名，後龍氣象站除了原有在地氣象站的功能外，更將發揮公路氣象站特色，同時推展氣象跨域應用、活化氣象資訊等。（編輯：陳政偉）1130612