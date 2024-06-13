海保署推海洋保育繪本閱讀 高市學童探索創作20小書

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張已亷高雄13日電）海保署與高雄獅湖國小辦理「臺灣鯨讚」海洋廉政繪本閱讀扎根教學，校內師生經1個半月閱讀探索及小書創作，完成20冊海洋小書，盼藉此在孩子心中種下海洋保育小苗。

高雄市三民區獅湖國小校長黃嘉源表示，閱讀是教育靈魂，學校事先透過2場教師研習凝聚教學共識，經歷1個半月閱讀探索及小書創作，學生們自力完成20冊海洋小書。

黃嘉源指出，小書內容有海洋保育故事及鯨豚問答等，繪畫主題涵蓋「護鯨就是固碳」、「廢棄漁網纏繞」及「海洋廢棄物」等議題，展現孩子們強大自主學習能量。

海洋委員會海洋保育署發布新聞稿指出，從繪本深化閱讀到手工小書創作體驗，讓孩子「知海能愛海」，並從繪本中學習廉潔誠信觀念，期盼透過故事小書創作活動，扎根閱讀興趣與海洋素養，並進一步轉化為保護海洋具體行動。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

海保署表示，今天在高雄獅湖國小舉辦「與作家有約」活動，由「臺灣鯨讚」海洋廉政繪本作者楊婉怡等人與師生暢談創作歷程及海洋保育等理念；未來7、8月將在北、中、南、東及離島舉辦5場次海洋保育教育向下扎根種子教師培訓教材分享會。

楊婉怡表示，當初創作「臺灣鯨讚」初衷是希望民眾能在生活中發揮再利用創意，把垃圾變黃金，同時當守法好公民，愛護海洋生物，遵守友善賞鯨守則「不餵食、不觸摸、不騷擾、不亂丟垃圾」，一起愛護海洋。（編輯：陳仁華）1130613