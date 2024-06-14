鋰電池膨脹變形勿使用 遇起火爆炸應用大量水降溫

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（中央社記者楊侃儒、劉建邦、黃旭昇新北14日電）新北市土城區1處住宅13日火警造成3死，疑為充電中鋰電池爆炸，新北消防局提醒民眾，購買有經濟部標準檢驗局認證產品，避免使用自行組裝或來路不明的電池。

市售各種手機、行動電源、攝影器材、電動工具產品，多數使用鋰電池，但使用不當有可能發生爆炸或起火。新北市消防局今天提醒，應依照說明書正確操作，否則使用不當容易引發火災，且難以撲滅。

消防局表示，應遵循廠家使用說明書，定期檢查是否有膨脹、變形或漏液等不要超過使用期限。平常放置在乾燥、陰涼處，遠離火源，也禁止碰撞敲打，避免與金屬物品（如鑰匙、硬幣）接觸，防止短路走火。若發現鋰電池異常，應立即停止使用，並依規定處理。

針對民眾平時防範作為，內政部消防署也表示，消費者選購及使用時，應注意使用原廠配件、以正確方式充電、未使用電池儲存在乾燥或通風良好的地方，避免高溫潮濕或極端環境。

運輸鋰電池時使用專用包裝和保護措施，防止損壞和意外發生，避免撞擊及外力損壞，切勿不要拆解或修改，應定期檢查和保養。民眾使用時，如遇電池過熱、漏液或其他異常情況，應立即停用遠離火源，如發生火災立即通報警消。

消防署也分析鋰電池火災原因，常見因素包含產品瑕疵、使用方式錯誤、重摔撞擊。

消防署指出，針對產品瑕疵，曾發生在手機電池組裝過程，鋰電池角落受壓力變形，造成隔離膜無法有效阻隔正負極，產生內部短路；另有鋰電池因長期震動，導致接觸不良，進而局部發熱，造成隔離膜融化等事故。

至於使用方式錯誤，包含鋰電池過充和過放、放在床上充電，過充過放導致外部短路，電池內出現樹枝狀結晶刺穿薄膜，造成溫度異常上升的熱失控反應；鋰電池放在可能產生高溫處如車內等。

消防署表示，至於重摔撞擊，鋰電池因受衝撞或變形，引起內部短路造成電池芯、隔膜受損，導致內部或外部短路發生熱失控，形成連鎖反應，引發火災及爆炸。

消防署表示，若鋰電池引發火災甚至爆炸，短時間完全撲滅可能有困難，建議採取防守性策略，適當建立有效通風及使用大量的水持續降溫，在可控制的狀況，讓鋰電池持續燃燒，至電池內化學反應結束或電池能量消耗殆盡，避免再次復燃。

如果家戶遇到有鋰電池的火災，該如何處置？新北市消防局災害搶救科回應中央社記者詢問表示，第一時間一定要保持冷靜，不要驚慌失措。如果有專用鋰電池滅火劑，可優先使用，或使用乾粉滅火器或二氧化碳滅火器進行滅火。

消防署表示，提醒使用者，應有安全使用習慣，尤其不要在睡覺時，把手機、平板等電器放在床頭充電，或讓鋰電池充電一整晚，這是非常危險行為。

新北消防局先前在臉書（Facebook）發布鋰電池使用安全注意事項，包括避免針刺或彎折等外力、使用原廠充電器，避免過充、避免置於高溫或潮濕等不良環境、應循正常回收管道，勿隨意丟棄及使用電池時異常膨脹或發熱應立即停用。（編輯：林恕暉）1130614

（消防署提供）