花蓮農產宅配補助運費 每件60元估20萬件受惠

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（中央社記者楊淑閔台北14日電）為協助花蓮農民渡過震災難關，農糧署今天表示，確定支用新台幣1097.5萬元專案補助花蓮農民宅配銷售每件55元，縣府加碼5元，共60元，預計20萬件，4月3日起案件皆可申請。

4月3日花蓮強震，造成蘇花公路中斷，農業部立即宣布補助當地農產繞行南迴共同運輸的費用。農糧署主秘陳啓榮告訴中央社記者，5月底農業部通過補助花蓮農產「宅配運費」專案計畫，農糧署將以年度預算1097.5萬元、分2次撥補給縣府執行，6月7日並函文花蓮縣政府向其申請經費撥補。

陳啓榮說明，4月3日起，不論是當地農民，或是產銷班、合作社及農會等農團，只要是以宅配方式銷售的農產，都可以向花蓮縣政府提出補助申請，每件補助60元（農糧署補助55元、花蓮縣府加碼5元），共同幫助農民降低宅配繞行所增加的運輸成本。

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陳啓榮並說，農糧署預計可補助20萬件農產品宅配銷售，包含西瓜9萬件，米、蔬菜、咖啡、茶葉等9萬件，以及其他農產2萬件。

農糧署補充，農業部同步在「台灣農產嘉年華」、「農良直賣所」、「買魚去」、「鱻魚購」及「台灣優果鮮販企業團購平台」等網路平台設置「從心出花」花蓮農漁特產品行銷專區，至6月30日前，單筆消費滿500元，可獲100元現金折扣、折價券、紅利點數或等值商品，呼籲消費者用購買力挺花蓮農民。（編輯：管中維）1130614