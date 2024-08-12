非法定社福若涉中央補助 衛福部籲地方做好調配

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（中央社記者曾以寧台北12日電）部分縣市社會福利預警項目擴增，遭中央政府扣一般性補助款，衛生福利部次長呂建德今天表示，在非法定社福項目如果涉及中央補助款，地方政府應在中央考核規定範圍內做好調配。

衛福部今天透過新聞稿說，民國108年監察院約詢衛福部及審計部各地方審計處室檢視各縣市政府109年各縣市預算，超過一致標準社福支出且未訂排富條件，請行政院主計總處研謀精進考核機制及督促各縣市政府檢討改善。

呂建德表示，地方編列社福支出預算，應考量財源、財政負荷，才不致排擠法定應辦事項支出。扣減一般性補助款原則為當年度與前一年度社福預警項目相比，超過中央法規政策所定發放條件及標準；如果新增、加碼或未設排富條款就會扣款，如果社福預警項目有改善會額外加給。

呂建德說，為引導縣市政府降低發放社福預警項目，並確實依監察院及審計部意見增設排富條款及不得擴增社福預警項目預算規模，以額外扣減一般性補助款，提醒地方注重財政紀律，審慎評估民眾真正迫切社福需求，將錢花在刀口上。

衛福部社會及家庭署副署長周道君告訴中央社記者，部分縣市在相關項目有些未排富，有些項目或對象超出中央範圍，如長者3節禮金或學校營養午餐補助對象擴及學校工作人員等。

周道君說，審計部要求中央對地方財政支出編列與處理要有一定程度監督，在社福與財政穩健間取得平衡。（編輯：李明宗）1130812