政大校長訪日本姐妹校 交流AI研究、運動科學發展

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（中央社記者許秩維台北14日電）政治大學校長李蔡彥近日出訪日本姐妹校，針對AI研究與應用、運動科學發展等交流，為跨國合作奠定堅實基礎，希望提供學生多元學習機會並拓展國際視野。

政治大學今天發布新聞稿指出，政大校長李蔡彥於8月6日出訪日本1週，前往慶應義塾大學、早稻田大學、筑波大學、千葉大學等4所姐妹校拜訪。

李蔡彥首先前往AI發展活躍的慶應義塾大學，參訪該校的人工智慧和程式設計學習組織與生成式AI實驗室，目前慶應義塾大學已高達一半學生從事AI相關活動；未來兩校也希望一同開發國際課程，由AI相關領域教授共同開課，或鼓勵兩校學生合作完成專案或短期交流互訪。

近年相當重視運動產業人才培育的政大，於113學年正式成立「運動產業與文化學士學位學程」。李蔡彥此行也前往早稻田大學，除了針對運動科學領域進行交流，探討兩校體育領域的表現，運動精神、價值的培育養成，也討論如何用學費支持學校運作、少子化對大學的影響等議題。

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另外，李蔡彥也參訪筑波大學，了解筑波大學AI研究中心從事的活動。李蔡彥提到，雖然政大並非以科技為強項，但也希望在AI發展的軌道上，扮演從人文社會觀點出發的角色；在拜訪千葉大學時，兩校也探討強化短期課程合作與共同開發「協作式線上跨國學習」的可能性。

政大表示，此次訪日行程，不僅深化政大與日本多所頂尖大學的合作關係，也為未來在AI和運動科學領域等的跨國合作奠定堅實基礎；透過這次交流，政大將持續推動國際化與跨國合作，為學生提供多元學習機會，以拓展國際視野。（編輯：張雅淨）1130814