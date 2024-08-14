再次預告巧克力中重金屬鎘標準 食藥署擴大管理

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（中央社記者沈佩瑤台北14日電）巧克力受民眾歡迎，衛福部食藥署今天重新預告訂定巧克力的重金屬鎘管制標準，擴大納入所有類型巧克力，並增訂可可粉的鎘標準，預告期60天，最快明年114年1月1日起上路。

衛生福利部食品藥物管理署食品組簡任技正周珮如在例行記者會中說明，即日起重新預告訂定巧克力的重金屬鎘管制標準，評論期60天廣泛蒐集各界意見，待正式實施時，凡是在市面流通販售產品，皆應符合新訂標準，「非以產品的製造日期認定」。

食藥署是在去年預告食品中污染物質及毒素衛生標準修正草案，提出巧克力中重金屬鎘的限量規定，因預告期間接獲各界意見，經重新評估調整後，擴大管理範圍，因此這次是第2次預告修正。

有關前後2次預告草案的差異，周珮如解釋，增訂總可可固形物含量20%到30%，及30%到50%的巧克力鎘標準，擴大納入所有類型巧克力，同時增訂可可粉的鎘標準。

她並指出，巧克力中含有鎘，與其原料可可豆的品種、生長環境及產品中總可可固形物的含量相關，國際間都是以「總可可固形物含量」來區分不同管理標準。

周珮如強調，各產業界已可預見未來將對巧克力產品加強鎘的管制，且社會高度關注巧克力含有重金屬問題，為權衡維護食品安全的公眾利益急迫性，提醒業界及早因應，確保市面流通的相關產品均符合規定。（編輯：陳清芳）1130814