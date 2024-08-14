台灣赴港旅客已逾58萬人 下半年萬聖節活動搶商機

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（中央社記者余曉涵台北14日電）根據香港旅遊發展局統計，台灣赴香港旅遊的旅客上半年超過58萬人，7月可望比6月還多，為了吸引台灣旅客下半年赴香港，港旅局公布萬聖節活動搶客。

港旅局今天發布新聞稿表示，今年上半年1至6月台灣旅客赴港總人數超過58萬，與2018年相比已恢復61%，其中對消費經濟貢獻高的過夜旅客人數，更已恢復達88%。

港旅局指出，光是6月單月份過夜人數與2018同月相比已經恢復達98%，顯示香港仍是台灣旅客喜愛的旅遊目的地之一。

為吸引更多台灣人到香港旅遊，港旅局公布香港萬聖節活動，並聯同旅行業者推出優惠的萬聖節套裝行程，要搶攻下半年的旅遊商機。

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港旅局指出，今年香港迪士尼的萬聖狂歡派對Disney Halloween Time將於9月13日至10月31日舉行，將以迪士尼的壞角色為主題，打造和平常不一樣的迪士尼樂園；香港海洋公園從9月7日起舉辦哈囉喂全園祭，推出多種主題鬼屋及各種驚悚表演。

另外，港旅局表示，香港是兼具東西文化、新舊融合的大都會，旅遊體驗多元，豐儉由人，台灣人到香港旅遊一向以品嚐美食、體驗在地文化為主，因此推薦旅客到香港安排輕奢的體驗，為整趟旅程點綴不同的記憶點。（編輯：管中維）1130814