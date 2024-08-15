糖尿病患狂吃冰血糖飆 中醫：可選清冰慎搭配料

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（中央社記者鄭維真彰化15日電）天氣酷熱，患有糖尿病的52歲女子疑因幾乎每天吃剉冰，導致糖化血色素飆高，衛福部彰化醫院中醫師黃鋒榮表示，糖尿病患者仍可吃冰，但最好是清冰並慎選配料。

這名患者透過服藥及飲食控制，糖化血色素維持穩定，日前定期抽血卻飆高到8.1%，她告訴醫師飲食沒有太大改變，只是因天氣很熱，她常吃剉冰，加葡萄乾、芋圓、地瓜、珍珠粉圓、巧克力醬等配料，為減低糖量，還特地請店家將糖水減半。

醫師說明，根據過去抽驗結果，葡萄乾、紅豆、綠豆、珍珠、芋圓、蜜地瓜、果醬等配料含糖量很高，甚至在製作過程會浸入糖水。

黃鋒榮表示，對糖尿病患者而言，吃冰攝取熱量及糖分，對身體無益，但許多患者認為可以帶來愉悅心情，他建議患者最好以清冰搭低糖低熱量配料，例如仙草、愛玉、粉粿、白木耳等，並減少糖漿、果醬及煉乳添加。

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黃鋒榮指出，冰品類型有冰淇淋、霜淇淋、剉冰、雪花冰、冰棒、冰沙等，冰淇淋與霜淇淋主要差異為乳脂肪含量，冰淇淋乳脂肪含量較高，相較之下，霜淇淋較冰淇淋適合糖尿病患者，不要選擇甜筒，改用杯裝更好。

黃鋒榮說，雪花冰是以牛奶、奶油混合物的冰磚製作，相比清水製成的剉冰，剉冰較適合糖尿病患者；在冰棒及冰沙方面，若為相同原料，冰棒較適合糖尿病患者。（編輯：李錫璋）1130815