近8萬青少年抽電子煙 上半年開罰逾2000萬元

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（中央社記者陳婕翎台北15日電）據統計，台灣近8萬名青少年置身電子煙危害，菸害防制法新法全面禁止電子煙，使用者最高可罰新台幣1萬元，國健署表示，今年上半年新興菸品違法事件開罰逾2000萬元，籲勿以身試法。

據衛生福利部國民健康署「青少年吸菸行為調查」結果顯示，國中學生電子煙使用率已上升至3.9%；高中職學生增至8.8%，推估超過7.9萬名青少年正在使用電子煙，對青少年形成嚴重的健康危機，這個問題不僅僅發生在台灣，全球青少年使用電子煙比例同樣居高不下。

菸害防制法修正案去年3月22日上路，電子煙及未經健康風險評估審查通過加熱菸等新興菸品皆違法，不可在台灣製造、輸入、販賣、供應、展示或廣告，攜帶入境最高罰新台幣500萬元。另外，菸害防制法第15條第2項明訂任何人不得使用非法菸品，最高可罰1萬元。

菸防新法上路，非法菸品仍肆竄，國健署菸害防制組長羅素英今天接受聯訪強調，邊境或各地衛生局對販售通路等稽查持續，從今年1月至7月底，全台22個縣市違法電子煙與加熱菸等產品共稽查逾16萬家次，其中開出約370件處分，包含販售、輸入、使用等，總共開罰2000萬元以上。

羅素英指出，菸草業者近年習慣使用各式行銷技巧，如添加有別於傳統菸品的多變口味、設計酷炫多變的產品造型，使得電子煙等新類型產品在年輕族群間擴大市場，許多使用者甚至沒有意識到電子煙對健康負面影響，提醒青少年不嘗試、不購買、不推薦。

使用電子煙違法又傷身，過去許多國際研究已經證實丁二酮等電子煙的香料吸入至肺部會引發嚴重肺部疾病，羅素英更引用了一份韓國發表的研究，針對3萬名高中生的健康習慣調查，發現有抽電子煙的青少年氣喘罹患率是不曾使用電子煙青少年的2倍以上。

羅素英提醒，大部分電子煙含有尼古丁，尼古丁將引發成癮性的問題，影響青少年大腦發展，電子煙更含有許多致癌化學物質，可能潛在導致癌症，世界衛生組織已經在今年提出警示，電子煙對健康有不利影響證據越來越多，無法證明有助戒菸，呼籲台灣民眾千萬不要輕易嘗試。（編輯：陳政偉）1130815