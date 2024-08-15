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1919陪讀班辦多元課程 激發弱勢兒學習動力

2024/8/15 16:07
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（中央社記者吳欣紜台北15日電）弱勢孩童常因在作業和學科上受挫折而選擇逃避，基督教救助協會今天指出，1919陪讀班在學科外特別提供多元學習課程，盼引領陪讀班孩子探索興趣、激發學習動力。

基督教救助協會從2004年發起「1919陪讀計畫」，讓弱勢家庭孩子在下課後能到陪讀班，接受免費課輔、品格教育、多元才藝、營養晚餐及家庭關懷。

基督教救助協會發布新聞稿指出，根據基督教救助協會「1919陪讀計畫2024年成效報告」，陪讀班老師發現，國小班與國中班有一共同現象，也就是愈投入多元學習活動的孩子，學習動力愈佳。

基督教救助協會服務管理組主任梁佳宏指出，弱勢家庭的孩子受到家庭環境的影響，在正規學習環境中的成就感較少，往往也常在作業和學科上的挫折感較深而容易選擇逃避，因此基督教救助協會1919陪讀計畫特別在學科外，提供多元學習課程，盼引領陪讀班孩子探索興趣。

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清泉崗1919陪讀班於學期間開設了美工設計、烘焙、生活電子、音樂才藝與幼保課程，今年更有4名國三生順利考上高職幼保科，其中1名國三生小玉雖然對幼保科目有興趣，但因中文不好，在校成績始終吊車尾，後來到陪讀班不只中文進步神速，也順利獲得正取生資格，準備開展自己的幼保之路。

基督教救助協會秘書長夏忠堅指出，1919陪讀計畫20年來已累積資助7萬人次的孩子，113學年度將資助233班2558名弱勢兒少，呼籲社會大眾踴躍支持1919陪讀計畫，讓弱勢兒少能擁有多元的學習環境，進而發掘天賦與興趣。（編輯：管中維）1130815

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