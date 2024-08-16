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攜手名偵探柯南 高雄海上巴士主題航班即刻啟航

2024/8/16 15:51
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（中央社記者洪學廣高雄16日電）高雄市輪船公司首度與日本人氣動漫「名偵探柯南」聯名合作，今起推出「名偵探柯南-海上巴士主題航班」。民眾快把握暑假尾巴，跟著「名偵探柯南」人氣角色們一齊同框出遊。

船身外觀以黃、藍色對比設計，搭配多位吸睛角色們，營造豐富視覺效果，船艙內規劃主題打卡牆及特色彩繪塗裝，歡迎喜歡柯南的粉絲朋友們，揪團來高雄棧貳庫登船一探究竟。

高雄市輪船股份有限公司營業部表示，「名偵探柯南主題-海上巴士航班」以棧貳庫-旗津航線為主，30分鐘1班。營運期間再加碼推出「名偵探柯南」聯名集章活動，從棧貳庫登船旅客，可獲得柯南集章護照，透過集章指示至「棧貳庫」、「鼓山輪渡站」、「旗津輪渡站」、「高雄燈塔」、「旗津天后宮」及「旗津貝殼館」地點，集滿6枚印章可至棧貳庫2F活動服務台，抽限量「名偵探柯南」胸章1枚，共有7款，首批限量3000組，只送不賣，提醒快火速手刀蒐集。

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輪船公司總經理李虎辰表示，這次與日本人氣動漫「名偵探柯南」首航合作，讓搭乘渡輪不只是一次航行，更是一場奇妙探險。合作期間將到明年4月，歡迎把握時間來高雄來搭乘這艘機會難得的柯南渡輪。

搭乘主題渡輪航班，棧貳庫往返旗津，全票新台幣80元（6至12歲兒童、65歲以上長者、身障與陪伴卡半價），相關資訊及票價可至高雄市輪船公司FB及官網（https://reurl.cc/lZMAnY）查詢。（編輯：孫承武）1130816

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