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兒童預防保健檢查發現肝腫大 健康手冊助記時程

2024/8/16 17:43
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（中央社記者曾以寧台北16日電）曾有孩子接受兒童預防保健檢查時，發現肝腫大，後續確診腫瘤。國健署提醒，家長可參考寶寶出生時收到的健康手冊，了解孩子生長狀況，並按時接受預防保健和發展篩檢服務。

馬偕醫院資深新生兒科醫師張瑞幸分享，曾有1名1歲3個月大的孩子，到醫院打日本腦炎疫苗並接受兒童預防保健身體檢查，因怕生哭鬧，家長好不容易安撫下來，醫師也趁短暫安靜的瞬間做腹部觸診，不料竟摸到肝腫大，經超音波及後續檢測，發現是肝母細胞瘤。幸因及時發現，經住院治療，預後良好。

為幫助家長瞭解孩子發育與健康狀態，並及早發現潛在疾病或健康問題，國民健康署長吳昭軍今天透過新聞稿提醒，政府提供7歲以下7次兒童預防保健服務與衛教指導，並提醒「翻閱手冊，瞭解時程」、「平日觀察，預先紀錄」、「攜帶兒童健康手冊及健保卡」3大重點。

國健署指出，每個寶寶出生後，都會擁有1本專屬的兒童健康手冊，只要翻開手冊的第1頁，就能看到7次兒童預防保健補助時程及建議使用年齡，並有補助所涵蓋的檢查項目。這些項目都是經專家討論，不同年齡階段常見或必須關注的生長發育與健康問題，有助瞭解兒童成長狀態、及早發現潛在問題。

兒童健康手冊中，也針對孩子各個成長階段，設計有家長紀錄事項，包括孩子的餵食狀況、睡眠情形以及發展狀況等，讓家長可以將擔心的事情、想要請教醫師的各項育兒問題預先紀錄下來，等帶孩子進行兒童預防保健時，就能利用這些紀錄資料，讓醫師更快速掌握及評估兒童健康及發育狀況。

國健署提醒，家長帶孩子進行兒童預防保健前，可預先電話詢問確認醫療院所提供服務的時間，並記得帶上孩子「健保卡」及「兒童健康手冊」。

衛福部國民健康署婦幼健康組簡技林真夙接受媒體電訪指出，今年7月起，新增7歲前孩童可接受6次「兒童發展篩檢服務」，相關資源也已經更新至手冊內容中，籲家長不要錯過。（編輯：李亨山）1130816

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