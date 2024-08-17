纏鬥血管瘤不認輸 11歲小病童馳騁球場好勵志

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（中央社記者沈佩瑤台北17日電）奔馳球場好像稀鬆平常，但對一出生就罹患複雜型血管瘤的小柔來說，卻是幾度進出加護病房，與病魔纏鬥11年從不放棄的結果，就算成長過程艱辛，她走出了屬於自己的路。

小柔的媽媽在懷孕26週做超音波產檢時，意外發現胎兒臀部有小腫塊，小柔出生時左腿出現紅色斑點及血管瘤，且左下肢從腰部到腳底，都明顯長得比右邊大，經醫師診斷為複雜型血管腫瘤KT症（Klippel-Trenaunay症候群）。

台北醫學大學附設醫院今天舉辦血管瘤病友會並透過新聞稿指出，小柔1歲多開始在醫師建議下開始穿壓力襪、壓力褲，4歲多接受雷射治療，使腫瘤縮小，由於血管腫瘤影響行走與日常生活，血液凝固功能也受影響，小柔幾度因出血、感染住進加護病房。

小兒腫瘤科主任劉彥麟分享，經多專科跨領域團隊積極治療，加上小柔努力復健，不僅逐漸恢復站立和行走的功能，還能像其他小朋友一樣打球、參加鋼琴表演，讓醫療團隊振奮不已。

血管瘤為常見的幼兒先天性皮膚異常之一，整形外科主任張承仁說明，是一種新生血管過度增生所造成的良性瘤，以頭、臉、頸部發生機率最高，除妨礙功能、影響外觀外，亦會因外傷或其他因素造成流血不止或對病人心理造成影響。

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一般常見先天性血管瘤包括草莓狀血管瘤、微血管畸型「酒色斑」及靜脈畸型、淋巴管畸型等。以小柔為例，張承仁解釋，相較一般新生兒血管瘤，複雜型血管腫瘤的病程較長，且可能隨著身體成長而變大，因此每3到6個月需以影像追蹤，並持續搭配藥物治療及復健，必要時需手術，讓小朋友可以正常上學及活動。

劉彥麟說，血管瘤的常見治療方式包括觀察追蹤、藥物治療、雷射治療和手術治療等，需結合跨領域的照護經驗與方法，給予病人個別化建議與治療；在居家照護方面，照顧者或家長應注意皮膚清潔和保持良好的衛生習慣，以減少感染的風險，如有異狀或疑慮應該立即就醫。（編輯：李亨山）1130817