早安世界》烏克蘭奇襲挺進俄國 美前官員：台灣可效法跨境攻勢
烏克蘭奇襲挺進俄國 美前官員：台灣可效法跨境攻勢
烏克蘭近日發起逆襲打入俄國西部境內的庫斯克，美國前官員魯賓分析此舉可供台灣借鏡，烏克蘭對台灣展示了將戰鬥擴至俄領土的智慧，台灣不應依地理範圍限制反擊行動。如果中國入侵，台灣防禦的關鍵將是強力進攻。學者章家敦建議，台灣摧毀中國的水壩可能會導致數千萬人死亡。即使只是提出這種情境也能強化台灣的嚇阻力。另外，儘管進攻庫斯克順利，但反造成烏軍在東線兵力變薄，讓俄軍在烏東快速推進。（看完整報導）
中國籍漁船金門外海遭撞沉沒 船員4人獲救3失蹤
一艘中國籍漁船「閩龍漁60877」17日凌晨在金門東碇島附近，遭不明船隻擦撞沉沒，船上共7人，其中4人已由周邊漁船救起，3人失蹤，海巡正和陸方共同搜救中。中國國台辦表示，獲救4名船員被轉移至岸上後，其中1名重傷死亡。（看完整報導）
世界拳擊聯盟宣布台灣等5國加入 盼下屆奧運納拳賽
國際拳擊總會去年因管理和財務問題，遭國際奧會除名，因此從東京到巴黎奧運的拳擊項目，皆由國際奧會成立工作小組籌備，但國際奧會敦促成立新的全球拳擊運動管理機構，否則恐面臨4年後缺席奧運的風險。去年成立的世界拳擊聯盟16日宣布，台灣、巴基斯坦、不丹、斐濟與厄瓜多成為最新加入的會員國，目前已有42國拳擊協會加入。中華拳協表示，期盼爭取國際奧會承認，讓2028年洛杉磯奧運將拳擊納入比賽項目。（看完整報導）
麟洋配巴黎奧運金牌戰 世界羽聯：巨大壓力下交鋒 最偉大男雙比賽之一
台灣羽球男雙「麟洋配」在巴黎奧運金牌戰力退中國組合，完成奧運連霸，世界羽聯（BWF）將該役譽為最偉大的男雙比賽之一，並稱兩組選手即便帶著巨大壓力正面交鋒，都能打出接近自身的最佳狀態，尤其稱讚李洋的表現出色，在王齊麟第2局面臨體力下滑的情況，仍能引導著搭檔邁向勝利。（看完整報導）
宏國前副總統：中國推動FTA企圖「殖民宏都拉斯」
中國外交部副部長華春瑩近日訪問宏都拉斯進行自由貿易協定（FTA）談判，宏國產業界及經濟發展部長都跳出來反對，最後談判未達共識。宏都拉斯前副總統納斯拉亞批評，和中國簽FTA唯一受惠的就是總統卡斯楚和她的親信，因中國只是要「殖民」並剝削宏國人民，他們重心不在發展商業，而是覬覦占有礦產資源，更蔑視工人的人權和尊嚴。（看完整報導）
印度實習女醫在院內疑遭性侵殺害 醫師全國罷工提5訴求保障安全
印度一名女實習醫師9日在加爾各答一間醫院疑遭性侵後殺害，各地陸續出現抗議，有民眾闖進該醫院大肆破壞，醫師更發起24小時的全國性罷工。印度醫學會指出，此事件凸顯女性欠缺安全環境造成的野蠻犯罪，以及缺乏有組織的安全規範引發的流氓行為。他們提出5點訴求，包括解決針對醫師和醫院的暴力行為、將醫院定為安全管制區等。（看完整報導）
國民黨質疑介入基隆罷免 中選會：依法選務一體
基隆市長謝國樑罷免投票10月13日舉行，國民黨17日質疑中選會無視行政倫理介入基隆罷免，主委李進勇用各種方式放水。中選會澄清，中選會與所屬各地選委會依法是「選務一體」，市縣選委會辦理各項選務，依法受中選會監督。（看完整報導）
調查局：境外勢力假冒飛官詆毀國軍 用掌控臉書轉傳
近期在社群平台Dcard有不明帳號假冒台灣飛官，發布「我打算加入民航，多陪伴家人」及「不想再續簽」等內容，隨後又透過PTT帳號散布大量軍方退伍飛官應徵華航的消息。調查局17日指出，對此類不實網路訊息，空軍司令部已迅速澄清。調查局分析，境外認知作戰升級，先駭入台灣網路設備及竊取社群帳號，散布不實訊息來詆毀國軍，再由其掌控的170個中國臉書粉專、人頭帳號轉傳，嚴重危害國家安全。（看完整報導）
刑事局攜手Whoscall推網站檢查功能 誤入詐騙網站會跳警示
刑事局17日宣布，與陌生來電辨識軟體Whoscall攜手開發全新防詐功能「網站檢查」，民眾若誤入詐騙網站會有自動化示警等防詐功能，已開放免費下載。刑事局指出，詐騙集團常盜用名人肖像的社群媒體設廣告，或以通訊軟體與簡訊內的釣魚連結誘騙民眾，「網站檢查」功能可防止民眾誤入詐騙網站，且可防止個資外洩及帳戶盜刷等詐騙風險。（看完整報導）
MLB擬規定先發投手須投滿6局 恐改變比賽樣貌
美國職棒大聯盟（MLB）正考慮實施新規定，要求先發投手必須投滿6局才能退場，除非用球數超過100球、責失4分以上或受傷。此舉旨在提高先發投手投球局數、降低受傷風險，並改變目前比賽三振偏高的狀況。現在大聯盟投手的發展傾向加強球速和壓制力，而非把局數投長，支持者希望這樣的改變可讓先發投手著重續航力，也讓打擊者有更好的打擊機會。（看完整報導）
開箱老照片》茶葉皇后選拔
台灣茶舉世聞名，苗栗縣又盛產椪風茶（東方美人茶），民國74年時任苗栗舉辦茶葉皇后選拔比賽，超過百位佳麗報名參加。8月18日決選當天，10位佳麗乘坐花車在市區遊行，吸引民眾駐足觀看，最終由22歲的許素芳奪得茶葉皇后冠軍。（看完整報導）
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- 早安世界》烏克蘭奇襲挺進俄國 美前官員：台灣可效法跨境攻勢2024/08/18 07:15
- 2024/08/17 07:10
- 2024/08/16 07:21
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