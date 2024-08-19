降血壓、抗憂鬱老藥百憂解11月起退出市場 食藥署：替代藥品多

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（中央社記者陳婕翎台北19日電）降血壓藥「安普諾維膜衣錠150毫克」與抗憂鬱老藥「百憂解」，今年11月起將陸續退出台灣市場，食藥署評估替代藥品多，不影響患者用藥，國產學名藥廠將為增產準備。

衛生福利部食品藥物管理署副署長王德原今天接受媒體聯訪說明，今年7月31日接獲降血壓藥「安普諾維膜衣錠150毫克」停止供應通報，預計供應到113年底；「 百憂解 百憂解小百科 劑型：錠劑

劑量：20mg

臨床用途：抑鬱症、暴食症、強迫症

常見副作用：頭痛、緊張、焦慮、失眠、噁心、腹瀉 資料來源：耕莘醫院藥師公會 看更多 關閉 」是今年6月24日通知供貨到今年11月。上述藥品皆有同成分、同含量、同劑型替代藥，不會影響患者。

「安普諾維膜衣錠150毫克」112年健保申報數量約1237萬粒，本藥品占率67%。中央健康保險署醫審及藥材組參議戴雪詠表示，廠商今年4月1日來函建議取消健保支付價，但尚有同廠牌「安普諾維膜衣錠300毫克」，以及其他同成分不同廠牌或同藥理類別的健保品項，可供病患及醫師選擇。

戴雪詠說，經諮詢臨床醫師，國內還有同成分多種學名藥，臨床使用仍有多種選擇，經提今年6月健保共擬會議同意取消健保支付，預計114年1月取消健保支付。「安普諾維膜衣錠150毫克」屬血管張力素受體阻斷劑類藥品，健保收載同成分劑型含量藥品計9項。

據統計，「百憂解20mg口溶錠」市占率15.3%，112年健保申報顆數約292萬顆，健保收載同成分、同含量膠囊劑型替代藥品有11項。戴雪詠表示，自109年9月1日廠商申請提高健保藥價新台幣2.8元，至113年未曾調降這項藥品藥價，廠商也沒有提出成本不敷提高藥價建議。

戴雪詠說，據了解，醫藥先進國已無供應百憂解口溶錠，藥廠是基於發展目標及因應市場策略調整，才決定停止進口，目前已無簽訂合約醫療院所。百憂解已經是全球上市近40年的老藥，與百憂解同成分的國內學名藥產品市占率達85%，顯示臨床醫師已普遍接受學名藥。（編輯：陳清芳）1130819