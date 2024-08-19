5旬婦跌倒筷子穿耳插入頭皮 醫師緊急拔除

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（中央社記者高華謙新北19日電）台北慈濟醫院19日說，黃姓婦人在家中跌倒時，遭筷子插入耳朵且深至頭皮下方，所幸未穿透顱骨，經送醫治療後移除。醫院提醒，遭異物插入不要自行拔除，應就醫、消毒以免感染。

台北慈濟醫院今天發布新聞稿表示，56歲黃姓婦人日前抱著寵物在家中不慎摔倒，她第一時間抱緊小狗，只將頭側到一邊就直接撞上餐桌，黃女當下只覺得耳朵緊緊的、有點不舒服，家人則發現木筷硬生生插入她耳內，趕緊將她送到台北慈濟醫院急診室求診。

台北慈濟醫院說，經電腦斷層檢查發現，筷子從外耳蝸向上往頭顱方向插入，深入頭皮下方2.5公分，所幸未穿透顱骨；再經耳鼻喉科檢查，確定沒有傷及耳道及聽力後，再由口腔顎面外科醫師夏毅然清潔、消毒，局部麻醉後將筷子拔除並縫合。

夏毅然說，考量筷子並非無菌，且插入位置正好在耳朵後方的顳骨乳突處上端，此處頭顱骨有許多骨頭內空腔，一旦感染進入顳骨便容易成為細菌溫床，若細菌沿著顳骨蔓延到腦袋，便會威脅生命，且控制顏面表情肌肉的顏面神經也會經過顳骨乳突，因此如果感染也會同步受影響。

台北慈濟醫院說，安排黃女住院並給予預防性抗生素治療、防止傷口感染到顱骨後，黃女已在治療後3天平安出院。

台北慈濟醫院表示，顏面有許多神經及血管，如果神經受創就可能造成左右不對稱，甚至可能影響視力或聽力。民眾在異物不慎插入顏面時，不要自行拔除，以免發生嚴重出血、或異物斷在顏面口腔內，使移除更困難，應盡快就醫並消毒，以免感染。（編輯：張銘坤）1130819