人工生殖法修法 國健署拚2個月送行政院

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（中央社記者陳婕翎台北19日電）衛生福利部預告人工生殖法修正草案，開放同性伴侶、單身女性及代理孕母適用，國健署長吳昭軍說，現階段籌備專家會議，將預告期收集正反意見凝聚共識，力拚2個月送進行政院。

人工生殖法修正草案今年5月14日起預告，修正重點包含，受術夫妻修正為受術配偶，增訂受術未婚女性、受術異性伴侶、女性受術者、委託配偶、代理孕母、代孕生殖、代孕服務機構、代孕定型化契約及代孕子女用詞定義；增列代理孕母、受術配偶及受術未婚女性權益保障。

吳昭軍今天出席試管嬰兒補助滿3週年記者會，會後接受媒體聯訪被問及人工生殖法修法進度，他說，日前預告期滿收集上百件意見回覆，仍待密集舉行專家會議討論，「希望大家會有共識」，若仍有歧見，不排除需要至行政院協商可能性，會努力儘速完成，力拚2個月後送進行政院。

針對外界關注的「代理孕母」議題，婦團多次呼籲脫鉤處理，衛福部長邱泰源說，將保留代理孕母，採取公開討論的態度，取得社會共識，讓需要幫忙的人透過新法取得協助，承諾一定會與專家及各界設定出相關配套措施，「這是討論多年的法，我們真的希望越快越好。」

替想生孩子的人圓求子夢，解決晚婚晚育趨勢，少子化的國安問題，除了開放更多人工生殖法的適用對象之外，透過國家的力量補助不孕症治療同樣非常重要，衛生福利部自民國110年7月1日起實施「擴大不孕症治療（試管嬰兒）補助方案」。

補助對象由以往只針對低收入戶及中低收入戶，擴大至一般夫妻，只要其中一方具有國籍並於戶政機關完成結婚登記，妻子年齡未滿45歲，經醫師診斷有不孕症及試管嬰兒療程需要。截至113年7月31日止，成功幫助1萬8000多對不孕夫妻迎來2萬多名試管嬰兒。

「入場越早，籌碼才會越好」，中華民國生育醫學會理事長黃貞瑜提醒，人工生殖不是自動販賣機，不是投錢就一定會有寶寶，越晚執行，不僅成功率不佳，懷孕對女生是壓力測試，照顧寶寶更是體力考驗，理想的生育年齡是25至35歲，適齡男女應及早規劃生育。（編輯：陳政偉）1130819