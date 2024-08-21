衝刺日本市場 觀光署邀日旅客共遊台日同名車站

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北21日電）台鐵與日本共有32站同名車站，為了擴大日本旅客來台，觀光署邀請台日共50名鐵道迷共遊台日同名車站及周邊景點，希望讓今年來台旅客人次可接近COVID-19疫情前的200萬人次。

交通部觀光署今天舉行「2024台日32同名車站活動出發儀式記者會」，會中宣告共50名學員將展開3天2夜的鐵道之旅，探索台灣城鄉風情。

觀光署指出，今年台日32同名車站活動擴大募集對象，首次分為青年學生組及成人社會人士組，共有34名學員來自日本，16名學員來自台灣，共同組隊兵分8條路線探索台灣鐵道旅遊故事，並走訪北中南東32個同名車站及周邊景點。

觀光署表示，學員將化身「一日站長」，藉由實際參訪了解各車站背景和故事，並體驗執行站長任務。活動中會提供每人1份手冊，透過繪畫、書寫和拍照的方式，記錄旅途中的點滴，並設計車站紀念戳章，讓學員藉由集章打卡留念，完成專屬於自己的鐵道旅行手冊。

觀光署長周永暉說，希望學員可以將這趟旅程所見所聞記錄成遊記，共同推廣台灣的鐵道觀光。

周永暉表示，台灣跟日本有很多姊妹車站跟姊妹鐵道，也涵蓋花東地區，希望藉此讓外界知道花東旅遊沒有障礙。

周永暉指出，日本在疫情前每年大約有200萬旅客來台，今年突破100萬人次沒問題，但仍受到匯率、航班因素等影響，希望可以接近200萬人次旅客來台。（編輯：張雅淨）1130821