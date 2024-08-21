私立單位未足額進用身障 中鋼中鼎榮工蟬聯前3

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（中央社記者吳欣紜台北21日電）勞動部今天公布未足額進用身障名單，私立單位中鋼、中鼎及榮工持續蟬聯前3，其中中鋼因身障員工陸續退休導致未足額，中鼎及榮工則是因承接重大公共工程持續上榜。

勞動部勞動力發展署公布最新未足額進用單位名單，私立單位以中鋼、中鼎及榮工持續位居前3，分別未足額22人、19人及15人。

根據資料，這3家私立單位已經在榜上前3位一段時間，中鋼從去年4月開始上榜至今，中鼎則是去年6月至今，而榮工時間最久，去年2月至今。

勞動部勞動力發展署身心障礙者及特定對象就業組組長劉玉儀告訴中央社記者，中鋼、中鼎及榮工未足額進用原因不同，中鋼是因為有身障員工陸續退休，中鼎及榮工則是分別承包中油、台電及桃機第3航廈等公共工程導致員工人數增加。

劉玉儀表示，中鋼持續努力媒合進用，包含釋出職缺、洽詢學校及身障機構來協助媒合，7月已經新進用9人，預計9月還會有新進員工，持續改善中。

中鼎部分，劉玉儀說，目前有和台北市政府共同合作協助輔導改善，今年陸續進用身障按摩師，台北市也將中鼎列為重點輔導單位；至於榮工，已經向新北市政府提出輔導改善計畫。（編輯：管中維）1130821