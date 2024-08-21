雞籠中元祭 長榮貨櫃船、Q版飛機化身創意燈車

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（中央社記者汪淑芬台北21日電）「雞籠中元祭」8月上旬在基隆展開，日前花車遊行中見到長榮貨櫃船和Q版飛機化身的創意燈車，由張榮發基金會贊助，目前仍可觀賞拍照。

張榮發基金會今天發布新聞稿，長榮海運的燈車已放置在基隆市中心的田寮河搭配橋梁兩側燈飾，成為河中的創意造景，長榮航空的燈車則放置於主普壇前供民眾觀賞拍照。

長榮海運燈車以最大的2萬4000TEU A型貨櫃船為設計主軸，象徵旗艦領航，多元融合，祈願四海昇平，風調雨順；長榮航空燈車以Q版飛機為主體，加上航點地標，秉持越在地、越國際的精神，見證基隆文化觀光新頁。

基金會表示，「雞籠中元祭」今年邁入第170年，由張廖簡姓宗親會輪值主普，張廖簡姓宗親會特別邀請張榮發基金會贊助這項文化盛典。

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基金會指出，因長榮集團已故創辦人暨總裁張榮發成長於基隆，對基隆有十分深厚的情感，張榮發在世時常說，基隆雖不是他出生的地方，但因為在基隆住得最久，所以自認為是基隆人。當張廖簡姓宗親會前來邀約贊助「鷄籠中元祭」活動時，基金會欣然同意，表達對這項文化活動的重視與支持，也是對張榮發故鄉的回饋。

「鷄籠中元祭」起緣於1855年的漳泉械鬥，雙方死傷眾多，後由漳泉地方人士出面調解，械鬥衝突終於平息，取代以字姓輪值主普，超渡普施孤魂幽靈，以血緣代替地域觀念，以賽陣頭來代替打破頭的陋習；達成社會和諧，共存共榮的大同世界。（編輯：管中維）1130821