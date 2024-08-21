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張榮發生前感念故鄉情 基金會贊助雞籠中元祭

2024/8/21 17:33
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（中央社記者江明晏台北21日電）「雞籠中元祭」系列活動於8月在基隆登場，張榮發基金會回應張廖簡姓宗親會贊助邀約，今年以長榮海運及長榮航空意象打造的燈車，在遊行現場相當吸睛。

一年一度的「雞籠中元祭」系列活動於8月在基隆登場，今年邁入第170年，由張廖簡姓宗親會輪值主普，並邀請張榮發基金會贊助文化盛典。

「鷄籠中元祭」起緣於1855年的漳泉械鬥，雙方死傷眾多，後由漳泉地方人士出面調解，械鬥衝突終於平息，以字姓輪值主普取代，透過血緣代替地域觀念，「賽陣頭代替打破頭的陋習」，達成社會和諧，系列活動吸引許多觀光客前來朝聖。

張榮發基金會說明，長榮集團已故創辦人暨總裁張榮發成長於基隆，對基隆情感深厚，他在世時曾說，基隆雖不是他出生的地方，但因為他在基隆住的最久，所以自認是基隆人。基金會同意贊助，除了表達對文化活動的重視，也是對「張總裁」故鄉的回饋。

張廖簡姓宗親會以長榮海運及長榮航空為意象，打造創意燈車，參與8月17日的花車遊行活動，長榮海運燈車以最大的2萬4000TEU「A」型船為設計主軸；長榮航空以飛機為主體，加上航點地標。

遊行結束後，長榮海運的燈車將置放於基隆市中心的田寮河，搭配橋梁兩側燈飾，成為河中的創意造景；長榮航空的燈車則置放於主普壇前供民眾觀賞拍照。（編輯：張良知）1130821

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