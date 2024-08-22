宜蘭鐵路高架化地方分擔款逾百億元 縣府盼減免

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣22日電）宜蘭縣政府今天表示，宜蘭至羅東鐵路高架化計畫因整體經濟環境影響，交通部今年完成綜合規劃後，計畫總經費調整為新台幣501億元，其中地方分擔約105億元，盼中央減免地方財政負擔。

宜蘭至羅東鐵路高架化計畫在今年6月修正通過環評後，宜蘭縣府希望2年內動工，力拚2034年完工。

縣府今天發布新聞稿指出，這項計畫案原本奉行政院核定總經費約252.09億元，地方分攤經費約54.4億元，但因整體經濟環境影響，交通部鐵道局今年完成綜合規劃後，總經費調整到約501.29億元，其中地方分攤經費約105.72億元、增加約51.32億元。

針對總經費調整，縣府表示，因預算債務超限，若全額分擔，約占宜蘭縣政府7.1年可用財源，除基本支出外，各項施政計畫將無財源可用，希望中央衡酌地方財政能力，減免分攤經費。

民進黨立委陳俊宇今天也召開記者會，呼籲中央協助財政困難的宜蘭縣，下修這項計畫的地方分攤款。

陳俊宇表示，他上任至今已3度在國會針對這項計畫質詢，原先54億元配合款，對宜蘭縣政府已是極大負擔，現又暴增近1倍，簡直難上加難，希望中央下修地方分攤款，共同促成宜蘭的建設，讓地方的發展更進一步。

行政院公共工程委員會主委陳金德接受媒體電訪時指出，工程會分管業務包含交通部，他上任後對公路、鐵道、高鐵的各項建設計畫都持續關心，宜蘭也不例外，尤其宜蘭鐵路高架化費用的確偏高，這問題行政院還在研議，持續討論中。

宜蘭至羅東鐵路高架化計畫從台鐵四城站南端至冬山站北端，全長約15.845公里，鐵路沿線宜蘭站、二結站、中里站及羅東站計畫改建為高架車站，並增設1站為宜蘭新站。

計畫若完工後，可消除範圍內9處平交道、4處陸橋，減少交通瓶頸，串聯前後站土地使用，縫合鐵路兩側土地整體規劃。（編輯：戴光育）1130822