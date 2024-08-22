台師大學生意外離世 家屬捐400萬延伸熱舞之愛

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（中央社記者陳至中台北22日電）台灣師範大學教育系學生張文杰因交通意外離世，家屬捐贈新台幣400萬元給熱舞社，延續他對跳舞的愛，並紀念這名來不及當上公民老師的暖心青年。

台師大今天在臉書（Facebook）專頁公告這項捐贈訊息，由學務長林玫君代表接下捐款。她表示，感同身受家屬想要替孩子圓夢的心意，捐贈背後代表著張文杰人生最精彩時期的滿滿活力及無限想像，更是父母的殷殷期盼。

林玫君表示，雖然張文杰驟然離世，但這筆承載著故事的捐款，會繼續傳承在師大每個角落。

家屬透過台師大指出，張文杰受到國中導師影響，立志當一名讓人尊敬的公民老師，教育系是他的第一志願；雖然夢想已無法成真，但這兩年來看見張文杰在師大，一邊認真學習課業知識，一邊在熱舞社擔任教學幹部，家人們都能感受到深厚情感，期盼透過捐款，為他的跳舞夢想「做一點延伸」。

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擅長popping舞風的張文杰，將練舞當成生活中不可或缺一部分，在社團中負責編排舞蹈及教導新進社員；在社團成員眼中，張文杰對每個舞步都要求精準，不論課後，甚至受傷復健中，都會找時間練舞。

家屬指定將事故賠償金捐贈給熱舞社，作為活動經費補助。台師大指出，這筆捐款將由校方每年以定額方式，撥款到社團指定專戶中，希望熱舞社成員、幹部不用再為籌募費用耗費心力，而能專心在舞蹈上，完成張文杰跳舞夢想。（編輯：陳仁華）1130822