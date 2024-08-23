台灣6家知名餐飲業者聯手進軍加拿大 現身台灣文化節

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（中央社記者胡玉立多倫多23日專電）「好幸福啊，竟然可以在多倫多一口氣吃到那麼多台灣排隊美食！」多倫多僑界最近人人口耳相傳一件「要事」：今天起一連3天，有台灣6家知名餐飲業者，將聯合現身多倫多台灣文化節（TaiwanFest）。

這場罕見的台灣餐飲界「聯合行銷」拓展海外市場行動，結合嘉義「林聰明沙鍋魚頭」、高雄「鄧師傅功夫菜」、花蓮「吉鄉好粽」、台中「帝鈞炭烤胡椒餅」、台北鮮食家「良品開飯」月亮蝦餅和「JABA」酸白菜臭豆腐鍋；他們共組特色主題「豐盛台灣味」團隊，參加23日至25日在湖濱中心（Harbourfront Centre）舉行的多倫多台灣文化節，民眾可以吃到現場各家烹煮的招牌大菜小點，熱騰騰品嚐道地台灣好滋味。

6家各具特色且具產品出口能量的知名餐飲業者，在經濟部商業發展署和加拿大台灣商會聯合總會協助下，選擇在加拿大多倫多「台灣文化節」打響美食第一砲，最終目標是進軍加拿大市場，在各大超市鋪貨販售；這幾天他們密集拜會不同通路，獲得很多迴響，今年底還打算在多倫多推出年菜預購組合。

其中，「林聰明沙鍋魚頭」第3代傳人、執行長林佳慧率領多名員工，帶著沙鍋魚頭國際調理包和各式周邊商品，慎重前來加拿大「打天下」。

在21日舉行的聯合行銷記者會中，林佳慧告訴中央社，疫情過後，大家希望讓台灣美食走向世界，「林聰明沙鍋魚頭」去年進駐桃園機場第2航廈，了解到很多國際旅客對美食的需求；這次趁著聯合行銷活動，第一次開賣「魚骨高湯」沙鍋魚頭國際調理包，第一次在國外現場烹煮，「我們把海外的第一次獻給了加拿大」。

林佳慧離台赴加前夕，甫代表「林聰明沙鍋魚頭」領取第2屆全台小吃「500碗」殊榮，這也是該店第2度獲獎。

接手該店20年的林佳慧強調，今年「林聰明沙鍋魚頭」邁入第71年，也是他們的ESG（環境保護、社會責任、公司治理）元年，全店將透過就地取材，減碳綠色消費，使用森林環保用紙，包裝不浪費，與消費者一起推動社會企業。

「鄧師傅功夫菜」執行長鄧至佑被推為這次聯合行銷餐飲團隊「班長」；他表示，台灣餐飲品牌不像珍珠奶茶店可以開到那麼多家、做連鎖加盟跨海經營，要將台灣美食宣揚到海外最快的做法，就是真材實料展現食品；「聯合行銷」希望透過集合各家「最拿手最招牌」料理，實地宣傳，讓加拿大朋友認識台灣料理，明白台灣美食故事和蘊含味道。

鄧至佑指出，「鄧師傅功夫菜」以復刻傳統味的滷豬腳滷蹄膀起家，這次參加台灣文化節主打海鮮料理，推出台灣功夫年菜：蔥㸆鯽魚、鮑魚烏參佛跳牆、鮑魚干貝荷葉飯等。年底也可望在多倫多推出年菜預購。

「鮮食家」生鮮食品網路銷售平台、家庭雲端公司董事長曾曉薇則表示，「這本來就是個『打群架』的時代，大家互相幫忙、手牽手一起走出來，對台灣產業發展是好事。台灣食物的全球知名度顯然還有很大發展空間；明明都是很好的東西，就看大家能不能一起努力推廣出來。」（編輯：陳承功）1130823

「鄧師傅功夫菜」執行長鄧至佑，是這次「豐盛台灣味」聯合行銷餐飲團隊「班長」；首次參加台灣文化節主打海鮮料理，推出台灣功夫年菜。中央社記者胡玉立多倫多攝 113年8月23日

6家各具特色且具產品出口能量的台灣知名餐飲業者，在經濟部商業發展署和加拿大台灣商會聯合總會協助下，以聯合行銷模式，在加拿大多倫多「台灣文化節」打響美食第一砲，最終目標是進軍加拿大市場。中央社記者胡玉立多倫多攝 113年8月23日

家庭雲端公司董事長曾曉薇（右）帶著「鮮食家」銷售的多項美食來加拿大推廣探路，她表示，「這本來就是個『打群架』的時代，大家互相幫忙、手牽手一起走出來，對台灣產業發展是好事。」中央社記者胡玉立多倫多攝 113年8月23日

這次趁著加拿大聯合行銷活動，嘉義小吃名店「林聰明沙鍋魚頭」第一次開賣「魚骨高湯」沙鍋魚頭國際調理包。中央社記者胡玉立多倫多攝 113年8月23日