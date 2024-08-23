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早安世界》明年總預算歲入歲出均破3兆 社福教科文經濟支出前3
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早安世界》明年總預算歲入歲出均破3兆 社福教科文經濟支出前3

2024/8/23 07:10（8/23 07:25 更新）
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114年度總預算歲入歲出逾3兆創新高，社福支出8310億最多。（中央社製圖）
114年度總預算歲入歲出逾3兆創新高，社福支出8310億最多。（中央社製圖）
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明年總預算歲入歲出均破3兆 社福教科文經濟支出前3

政院通過114年度總預算案，撥補台電1000億、勞保1300億，並提出健保財務協助方案。預算主要用於基礎建設、創新、社會安全、未來投資、健康、國防等。總預算歲入3兆1534億元，歲出3兆1325億元，預計債務舉借706億元。國防預算達6470億元，創新高，包括軍事投資、作業維持、新式戰機採購等。勞保部分撥補有助基金永續發展，基金水位達1兆900億元。潛艦計畫預算審核中，計畫籌建新式潛艦量產艦共7艘。（看完整報導

健康台灣推動委員會議登場 賴總統設3目標：平均餘命升至82歲

健康台灣推動委員會議首次登場，衛福部提出「國家希望工程」，包括11項工作項目，涵蓋促進全人全齡健康照護等3面向，目標是8年內降低不健康餘命、兒童死亡率等。總統賴清德主持會議時表示，打造「健康台灣」不是口號，而是具體行動，政府致力提升全民健康生活，落實醫療平權，他並提出3大目標，包括將朝未來8年民眾平均餘命從79歲提升到82歲。（看完整報導

7月失業率3.45%連2個月走揚 仍創24年同月最低

主計總處公布7月失業率為3.45%，連續2個月上升，但仍創下24年來同月最低。主計總處指出，儘管失業率微幅上升，但整體失業情勢仍屬穩定。另外，勞動部將於9月4日召開首次最低工資審議會，勞動部長表示，調升是預定方向，但調幅將由最低工資審議會決定。（看完整報導

新新併宣布啟動 每1股新光金普通股換0.6022台新金

新光金與台新金22日分別召開董事會決議通過換股合併，以台新金為存續公司並更名「台新新光金」，台新金將以每0.6022股普通股換新光金1股普通股，每1股特別股換新光金1股特別股。台新金財務長賴昭吟表示，雙方將攜手合作共創未來，預計10月9日召開股東臨時會提請股東通過合併案。（看完整報導

國銀房貸控管排除5類 首購、都更危老與建廠不受影響

央行公布7月五大銀行新承做房貸金額再創高，達1217.39億元，連續3個月破千億元大關，歷史新高。面對房市過熱，央行21日召開臨時記者會，要求國銀提出1年自主管理不動產貸款改善計畫。對此央行22日補充說明，國銀調整時將排除5類態樣，除了無自用住宅的首購族，都更危老以及企業興建廠辦等，均不受影響。（看完整報導

美民主黨全代會華茲正式接受副總統候選人提名 展中西部草根魅力

美國副總統賀錦麗的競選搭檔華茲21日現身在芝加哥舉行的民主黨全國代表大會，正式接受民主黨提名為副總統候選人。美國前總統柯林頓、美國聯邦眾議院前議長裴洛西等人相繼在全代會發表演說。柯林頓維持他一貫直白風格，批評共和黨候選人川普「自私自利」；裴洛西則稱賀錦麗將把美國帶向另一個高峰。（看完整報導

美軍驅逐艦強生號通過台海 學者：反制中國機艦近期侵擾行為

美國海軍勃克級飛彈驅逐艦強生號22日例行性通過台灣海峽，有別於過往美國軍艦是在通過後才發布相關訊息，美軍此次發布的聲明是以「正在進行」字詞來描述。學者分析，中國軍機、軍艦近期持續侵擾台海周邊海空域，美國軍艦此時通過台海，具有反制、震懾中國作為的含意。（看完整報導

烏克蘭炸毀俄羅斯橋梁 首度證實用美製武器攻庫斯克

烏克蘭21日表示，烏軍使用美製高機動性多管火箭系統摧毀庫斯克州的俄軍運補。這是基輔當局首次官方聲明證實，攻入庫斯克州期間使用美製武器。另一方面，俄羅斯布揚斯克州州長表示，俄軍擊退意圖挺進當地的烏軍。（看完整報導

板橋幼兒園疑餵藥案 監院糾正新北市府行政調查未確實等3違失

新北市板橋去年發生幼兒園家長質疑孩子遭餵藥案，監委葉大華22日說，新北市政府行政調查未盡確實、醫事檢驗結果說明及就學安置處理失序，有3大違失與不當，監察院15日通過糾正新北市政府。新北教育局表示，科學驗證及司法單位毛髮檢驗，皆未檢出藥物。針對監察院提出糾正，新北市府表示尊重，但深感遺憾。（看完整報導

現退役軍人謀駕軍機叛逃共諜案 8人判刑最重13年

台灣高等法院審結航特部謝姓中校等10人涉共諜案，其中8人被判刑1年6月至13年，1人無罪。本案揭露中共利用虛擬貨幣交付酬庸，試圖滲透台灣軍事機密。被告中有人計畫駕駛軍用直升機叛逃至大陸，並有人拍攝心戰影片表達願意投降中共。（看完整報導

開箱老照片》泰雅族部落陳情反對設立馬告國家公園

「全國搶救棲蘭檜木林聯盟」1999年發起「設立棲蘭山國家公園」運動，希望藉由國家公園的設立，封存台灣森林珍貴的原始檜木林。然而原住民立委巴彥．達魯所代表的泰雅族原住民反對設立國家公園。之後馬告國家公園劃設在正反雙方拔河中，至今仍未設立。（看完整報導

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