中油啟動平穩雙機制 26日起汽油降2角、柴油漲1角

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（中央社記者劉千綾台北25日電）國際油價下跌，中油持續啟動平穩雙機制，自26日凌晨零時起，汽油每公升價格調降新台幣0.2元、柴油調漲0.1元；其中，發油量最大的95無鉛汽油，調整後每公升為31.4元。

調整後參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.9元、95無鉛汽油每公升31.4元、98無鉛汽油每公升33.4元、超級柴油每公升27.8元。

中油表示，國際油價下跌，浮動油價調整原則的調價指標7D3B週均價下跌2.84美元，新台幣兌美元匯率升值0.384元，跌幅為3.74%。

有鑑於加油站營運費是加油站業者用以支付員工薪資等相關營運管理費用，中油表示，自民國109年起即定期檢討「加油站營運費」，考量近一年政府公布的各項薪資指數、消費者物價指數及躉售物價指數等項目增加幅度，且因加油站員工基本工資調漲，本週起相應微幅調增「加油站營運費」，汽、柴油每公升調整金額分別為0.0750元及0.0411元，以確保加油站員工權益及服務品質，同時保障消費者用油權益。

按浮動油價機制調整原則，中油表示，汽、柴油應調價格與參考零售價格相比，汽、柴油應各調漲0.3元及1.4元，但為維持價格低於亞洲鄰近國家，柴油吸收0.8元，吸收後95無鉛汽油超出30元，啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅四捨五入，汽、柴油每公升各吸收0.5元。

中油指出，平穩雙機制啟動，汽、柴油各共吸收0.5元及1.3元，國內汽油實際每公升價格調降0.2元、柴油調漲0.1元。

中油表示，依油價公式及政府調降貨物稅調整國內油價，並持續以亞鄰國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，汽、柴油各應調整的0.5元及1.3元均由中油吸收，113年累計至7月底止，中油共吸收約204.09億元。（編輯：蘇志宗）1130825