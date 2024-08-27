進口調味醬、水果殘留農藥違規 遭邊境攔截

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（中央社記者沈佩瑤台北27日電）衛福部食藥署今天公布邊境查驗不合格名單，這次有不同業者從美國、日本進口的調味醬、蜜柑、草莓等產品，均被檢出殘留農藥違規，全數依規定退運或銷毀，沒有流入市面。

衛生福利部食品藥物管理署今天公布最新邊境檢驗不合格名單，共有13項檢驗不合格產品，如美國芝麻菜、越南黑糯糙米等，被檢出農藥超標或其他不合格的狀況，全數遭退運或銷毀。

美國調味醬這次又上榜，同一名業者從美國進口的「莎莎醬（041235000663 MRS.RENFRO'S HOT SALSA 6/16OZ）」、「安奇拉打醬（046000860114 OEP RED ENCHILADA SAUCE MILD SM SZ 12/10 OZ）」，各被檢出殘留農藥環氧乙烷0.1ppm、0.8ppm，違反不得檢出規定，共2批依規定退運或銷毀。

根據食藥署統計，自今年2月19日到8月19日期間，美國進口調味醬共計報驗351批，其中13批不合格、占3.7%。食藥署北區管理中心主任鄭維智接受媒體電話訪說明，不合格原因均是因為檢出環氧乙烷違規，將持續針對美國進口調味醬採逐批查驗至明年2月11日。

此外，這次有2項日本水果遭邊境攔截，分別由不同業者進口的「鮮蜜柑（FRESH MANDARIN ORANGE）」、「鮮草莓（FRESH STRAWBERRY）」，違規原因都是殘留農藥超標，通通依規定退運或銷毀，沒有流入市面。

鄭維智表示，在鮮蜜柑部分，仍維持採加強20到50%的抽批查驗至今年12月23日；至於鮮草莓因過去違規情形較嚴重，目前採監視查驗，也就是逐批查驗且不會調降，至今年12月31日。（編輯：陳政偉）1130827