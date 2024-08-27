網傳南方四島國家公園遭放底刺網 內政部：加強巡查

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（中央社記者陳俊華台北27日電）網傳澎湖南方四島國家公園區內，有違規底刺網漁業行為。內政部國家公園署今天說，從明天起將會同警察隊加強巡查，也積極與澎湖縣政府合作，將不法情事回報漁政單位嚴處。

國家公園署海洋國家公園管理處（海管處）透過新聞稿表示，近日社群媒體揭露，在澎湖南方四島國家公園區內，有違規底刺網漁業行為，誤解國家公園縱容放任。

國家公園署說，這次底刺網作業爭議的地點，經澎湖縣政府初步認定在全年禁漁區與季節禁漁區交界地帶，如位於季節禁漁區，則因目前是開放期間（農曆3月至8月），並未違法。

國家公園署表示，社群媒體所揭露底刺網作業，可能違反澎湖縣政府在民國102年2月依漁業法公告「東吉、西吉、東嶼坪、西嶼坪周邊海域禁漁區相關限制事宜」。但該公告範圍分為完全禁漁區、底刺網全年禁漁區、底刺網季節禁漁區等3種區域。

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國家公園署指出，海管處現場人員全年積極執行海域巡查，統計至113年8月底已巡查184趟次，取締違法捕撈行為19船次、計67人。對於社群媒體所示鋤頭嶼北側海域有底刺網作業狀況，海管處並未在第一時間接獲通報，而這兩天現地巡查也未發現殘留底刺網。

國家公園署呼籲，底刺網對珊瑚礁生態威脅極大，希望漁民配合禁漁區規定，避免使用底刺網作業。民眾如發現澎湖南方四島國家公園範圍內有違規行為，請撥打06-999-1109、06-9991523專線，詳述違規狀況、地點（GPS）等資料；受理報案後，將視案情及天候狀況，立即派無人機或公務船前往查明處理。（編輯：翟思嘉）1130827