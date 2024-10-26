國中小客家藝文競賽南區初賽 6縣市千名師生齊聚高雄

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（中央社記者洪學廣高雄26日電）「113年度全國中小學客家藝文競賽」南區初賽今天在高雄市登場，有來自嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、澎湖縣與屏東縣等6個縣市，共92隊、超過1000名師生參賽，競爭激烈。

南區初賽由獅湖國小主辦，中央客家委員會參事范雪景、高雄市政府教育局長吳立森、高雄市客委會主秘鍾炳光等人到場為參賽學生加油打氣。

范雪景致詞期許參與選手在藝文競賽交流後，能將說客語機會更好發揮在日常生活中，像是在社區、公共場合多多使用客語，而不只是用在上課、比賽，唯有大家在不同場合多說客語，客語才能持續傳承下去。

吳立森致詞時說，高雄市推動客家文化不遺餘力，除了原有「美濃客家文物館」、「牛埔庄生活文化館」外，更於愛河旁增設「新客家文化園區」、改造舊美濃警察分駐所及日式木構宿舍2棟歷史建築而成的「美濃文創中心」等，提供都會鄉親認識客家文化機會。

今天競賽項目有「客語歌唱表演類」、「客語口說藝術類」與「客語戲劇類」等3類，組別分幼兒園、國小低年級、中年級、高年級與國中5組，上午起在莊敬、正興、民族、鼎金等4所國小，以及鼎金國中熱鬧展開。

參賽隊伍透過客語歌唱、口說藝術或戲劇表演，展現客語學習成果；競賽中獲特優隊伍將代表南區參加12月7日在新竹縣中國科技大學新竹校區全國總決賽。

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高雄市教育局表示，學校歷來積極參與客家藝文競賽，除了民國110年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情停辦，109、111、112年近3年成績優異，美濃國中、莊敬國小、鼎金國中、五甲國中、東門國小等都曾分獲客語歌唱、口說藝術、戲劇表演前3名佳績，

此外，高雄市在客家文化教育方面更推動「台灣母語日」、「客語選修納入正式課程」、「客語沉浸式教學計畫」、「客語生活學校計畫」、「客語結合十二年國教校訂課程計畫」、「聽聽客家本土技藝競賽」及「客語認證輔導研習」等多元措施，提升學生客語素養能力與使用客語意願。（編輯：孫承武）1131026