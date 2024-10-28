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華航2025年月曆以放飛自我為主題 蒐羅全球美景

2024/10/28 11:36（10/28 11:56 更新）
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中華航空推出2025年月曆，以「放飛自我，慢漫旅」為主題，並藉時下流行的社群打卡貼文樣式呈現。（華航提供）中央社記者余曉涵傳真 113年10月28日
中華航空推出2025年月曆，以「放飛自我，慢漫旅」為主題，並藉時下流行的社群打卡貼文樣式呈現。（華航提供）中央社記者余曉涵傳真 113年10月28日
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（中央社記者余曉涵台北28日電）華航今天表示，2025年月曆以「放飛自我，慢漫旅」為主題，以時下流行的社群打卡貼文樣式呈現，並搭配歐、亞、美、大洋洲等主要航點的美景。

中華航空今天發布新聞稿表示，推出2025年月曆「放飛自我，慢漫旅」以及全新形象廣告「我的漫旅小『句』場」，將旅行中一幕幕小劇場，轉換為簡短趣味的金句貫穿。月曆設計以社群打卡貼文樣式呈現，廣告影片則將旅行的內心話，結合貼近生活的心情寫照作為主題。

華航指出，2025年月曆由制服人員擔任主角，搭配華航遍布歐、亞、美、大洋洲等主要航點的美景，封面及1 月份主視覺，分別由台灣的鼻頭角與嘉義二延平步道擔綱，3月份來到越南峴港巴拿山佛手橋，7月份則是美國西雅圖，9月份前往捷克卡羅維瓦利。

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華航表示，推出的月曆兼具實用及美觀，旅客今年只要參加11月1日起一連4天的ITF台北國際旅展，並到華航展區就有機會獲得只送不賣的限量月曆。

華航指出，配合全新形象廣告也推出「AI大聲唱」互動網站，即日起至11月15日止，透過活動網站回答心之所向的旅程選項，將由AI為參與者客製化「#我的漫旅小『句』場」主題曲及專輯封面，凡參加活動並分享專屬主題曲至個人社群帳號，就有機會抽華航長程線及區域線來回機票。（編輯：張雅淨）1131028

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