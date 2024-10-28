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草鴞第3代驚喜回歸屏東 保育行動見成效

2024/10/28 13:10（10/28 14:33 更新）
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屏東推動草鴞生態服務給付計畫，近日檢視影片發現113年4月編號A00的草鴞第3代驚喜回歸屏東，可見保育行動見初步成效。 （屏東縣政府提供） 中央社記者李卉婷傳真 113年10月28日
屏東推動草鴞生態服務給付計畫，近日檢視影片發現113年4月編號A00的草鴞第3代驚喜回歸屏東，可見保育行動見初步成效。 （屏東縣政府提供） 中央社記者李卉婷傳真 113年10月28日
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（中央社記者李卉婷屏東縣28日電）3年前在屏東高樹鄉巢區繫放的草鴞家族第2代編號E8，去年成功繁殖第3代，其中編號A00的草鴞幼鳥回歸屏東，在鹽埔生態給付的田區棲架被拍攝到，可見保育行動見初步成效。

屏東縣政府推動草鴞生態服務給付計畫，自民國111年起委託生態團隊昕昌生態科研公司，同時與屏東科技大學、農民合作，在田間設置棲架與自動相機進行長期監測，近日檢視影片發現今年4月編號A00的草鴞第3代驚喜回歸屏東。

縣府今天新聞稿指出，2021年12月草鴞家族第2代E8在屏東高樹鄉的巢區繫放。2023年11月，E8出現在高雄旗山的棲架上，在附近巢區成功繁殖，幼鳥之一是A00。2024年4月，A00在屏東鹽埔生態給付的田區棲架被拍到，是繁殖到第3代的草鴞幼鳥離巢後首次被記錄到。

農業處長鄭永裕提到，縣府長期致力於推動友善生態的農業實踐，透過草鴞生態服務給付計畫，不僅讓農民獲得更多經濟上支持，更能提升對於生態保護的重視。

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計畫目前已結合超過60名農民，採用不使用傷害野生動物的方式進行農業栽培，並補助熱區內的農民設置棲架及自動相機，進行監測的同時，由農民為野生動物創造更安全的棲息環境。

農業處說，草鴞估計全台不超過500隻，屬保育類瀕臨絕種野生動物，將持續配合中央推動瀕危物種生態給付計畫，共同為草鴞生存和繁衍創造更有利條件，生物多樣性也更豐富，讓草鴞能夠在屏東的農田中自由翱翔。（編輯：陳清芳）1131028

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