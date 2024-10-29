老年憂鬱症防治微電影 夏于喬演出陪伴協助

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（中央社記者曾以寧台北29日電）長輩憂鬱不會抱怨情緒，卻可能事事力不從心，微電影「一起跳舞」今天上映，盼大眾認識老年憂鬱症。女主角之一夏于喬說，憂鬱症不只是不開心，需要專業協助，陪伴更需技巧。

董氏基金會與寶佳公益慈善基金會攜手推出的「一起跳舞」微電影，由資深藝人金馬影后陸小芬、今年入圍金馬最佳女主角的夏于喬飾演母女，描述喪偶而陷入憂鬱的母親與陪伴卻無助的女兒之間的互動，今天起在「董氏基金會心理衛生中心」Youtube頻道上架。

寶佳基金會董事長賴進祥致詞表示，世界衛生組織（WHO）統計，老年人罹患憂鬱症比例約7%，推估全台大約30萬老人罹患不同程度的憂鬱症，但由於大家普遍缺乏正確認知，僅1.3%就醫，因此盼透過微電影增加民眾對老人憂鬱症的認識與關懷。

導演葉天倫分享，劇情中老人家所經歷的狀況好像「沒甚麼」，既沒有罹患嚴重疾病、也不是跌倒導致失能，好像藥吃一吃就好了，但就是心裡有苦說不出，「以前我明明不是這樣」的心情也怕家人不理解，反而需要家人陪伴。

女主角夏于喬說，自己平日與媽媽的互動真的就跟戲裡一樣，有時候說要帶去看醫生，媽媽會打開藥箱說吃個止痛藥就好了；有時大家會覺得憂鬱症只是不開心，但其實它是一種疾病、是身體缺乏可以讓人感受快樂的激素，必須要看醫生。

說起如何帶長輩看醫生，夏于喬分享，引導非常重要，不能用強迫的方式；如果長輩不想去醫院，或許也可用「帶你去跟朋友聊聊天」的方式，帶長輩去諮商。

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台北市立聯合醫院精神科醫師詹佳真說明，老年憂鬱症的社會心理因素，主要是睡不好、喪偶、人際疏離和沒有運動等，臨床表現上不太會抱怨情緒問題，但會抱怨身體痛、沒有食慾，還會記性退化、反應遲鈍、覺得力不從心，因此若發現家中長輩開始對事情不感興趣甚至有自殺念頭，可透過3步驟協助長輩。

詹佳真指出，第1是尋找專業協助，但說服長輩就醫可能很困難，可以使用「華人心理健康網」憂鬱症篩檢量表，會針對長輩的不同狀況有不同建議；第2是對於疾病要有正確認識，幫助自己了解憂鬱症；第3則是重拾樂趣，例如可以透過做媽媽以前喜歡的事情，引導長輩重新找回失去的自我、找回快樂。（編輯：陳清芳）1131029