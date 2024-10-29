五月天公益演唱會延期 加碼旅遊補助維持不變

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北29日電）受颱風康芮影響，五月天「一路向東」公益演唱會延期。原本交通部觀光署宣布補助將會配合延期，但由於仍有民眾會如期到花蓮旅遊，觀光署今天傍晚指出，加碼補助將維持不變。

五月天所屬的相信音樂籌劃2024 Just Love It「一路向東」演唱會，11月1、2、3日分別在高雄、花蓮玉里鎮及花蓮市登場，除五月天，還有歌手劉若英、蘇慧倫、Energy、告五人、丁噹、宇宙人、GX鼓鼓呂思緯及蕭秉治、家家、白安、麋先生、法蘭 Fran、BOOM！怪物星人、Ray 黃霆睿等卡司。

五月天將舉辦「一路向東」公益演唱會，因颱風康芮影響，今天宣布延期。觀光署上午原本對外表示配合公益演唱會的加碼補助會研議配合延期，不過傍晚透過新聞稿宣布，經觀光署多方考量，決定原公益演唱會前後住宿加碼措施維持不變，希望旅客持續支持花蓮觀光。

觀光署指出，原訂花蓮3.0住宿加碼措施，於演唱會前3天（10月29日至10月31日）或後3天（11月4日至11月6日）區間（前後區間擇一），可再額外享有「第1晚補助最多1000元、住第2晚可再補助最多1500元」優惠。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

觀光署表示，雖然公益演唱會已經宣布延期，但由於仍有民眾會按照原定計畫前往花蓮旅遊，因此將維持原公益演唱會前後住宿加碼措施，旅客可視天候，利用演唱會後3天（11月4日至6日）及11月7日後實施的3.0 Plus方案，持續支持花蓮觀光。

觀光署指出，後續將持續視執行情形，滾動式檢討花蓮地區振興方案，等演唱會延期時間公布後，也會再研擬是否要實施加碼補助。（編輯：管中維）1131029