早安世界》日本眾院大選各黨不過半政局發展一次看 在野尋求結盟拚變天

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日本眾院大選各黨不過半政局發展一次看 在野尋求結盟拚變天

日本第50屆眾議院大選結果出爐，自民黨與公明黨合組的執政聯盟以敗選作收，並重演1993年「各黨不過半」。近期將舉行首相指名選舉，朝野政黨為掌握執政權正展開合縱連橫，首相石破茂已表達盼維持自公聯合執政的政局。席次大躍進的最大在野黨立憲民主黨則已確認未來大方向，在包括首相指名選舉支持該黨代表野田佳彥等方面，呼籲其他在野黨展開合作。 （看完整報導）

颱風康芮增強直撲台灣 估登陸台東機會大最快29日發海警

氣象署表示，颱風康芮持續增強長胖，直撲台灣，最快29日清晨增強為中颱，以31日深夜至11月1日清晨之間登陸台東機會最大；最快29日下午至晚間發布海警、30日上午發陸警。康芮登陸後受中央山脈影響，結構會明顯被破壞，但仍要留意颱風本身所帶來的降雨，31日、11月1日颱風影響最明顯。 （看完整報導）

進口雞蛋案 北檢約談被告陳吉仲、陳駿季、林聰賢後請回

台北地檢署偵辦超思與亮采進口雞蛋案，28日以被告身分傳喚前農業部長陳吉仲、前中央畜產會董事長林聰賢、農業部長陳駿季3人，偵訊約2小時後均請回。3人面對媒體提問均未回應。 （看完整報導）

京華城案應曉薇延押2個月 沈慶京聲請具保停押駁回確定

京華城案台北地檢署聲請延押國民黨台北市議員應曉薇，台北地院28日裁定延長羈押2個月，並禁止接見、通信。威京集團主席沈慶京主張病情嚴峻恐有生命威脅，聲請具保停押駁回後，提起抗告。二審28日認定抗告無理由，予以駁回。另外，最高檢察署表示，日前多名立法委員質詢時，認為司法機關偵辦民眾黨主席柯文哲所涉案件，疑有違反偵查不公開，日前已發交高檢署「偵查不公開檢討小組會議」依法查明事實。 （看完整報導）

終生共和黨員含淚投賀錦麗 高喊反川普、拒極右基督教民族主義

62歲的尼克斯是墨西哥裔律師，18歲起就是共和黨鐵粉，數十年在搖擺州賓州幫共和黨深耕拉丁裔社群，但今年，他和許多「前川普選民」投入反川普運動，在全美50州豎起大型廣告看板。尼克斯表示，他正盡一切所能，盼說服共和黨員，即使他們需要「捏住鼻子」（hold your nose，指極不情願）才能投給民主黨候選人賀錦麗，也要投給她，才能「拯救我們的民主」。 （看完整報導）

立陶宛國會選舉社民黨勝出 承諾國防支出占GDP3.5%

立陶宛國會選舉27日落幕，反對派社會民主黨在民眾對生活成本過高不滿，以及對來自俄國的潛在威脅感到擔憂的狀況下，贏得52席勝出。主席布林克維修特28日表示，即將執政的社民黨政府將使國防支出占GDP至少3.5%，外交、安全和國防政策將延續即將下台的「祖國聯盟」政府方針。 （看完整報導）

9月景氣燈號退回黃紅燈 半導體強勁傳產走疲

國發會28日公布9月景氣燈號，由於綜合判斷分數大減5分，燈號退回黃紅燈。國發會官員表示，產業復甦不均衡，半導體產業受惠AI題材、表現暢旺，傳產則相對疲弱，但台灣景氣無庸置疑走在復甦軌道上。 （看完整報導）

0403地震後太魯閣重建 無人機雷達輔助判讀邊坡風險一覽無遺

太魯閣峽谷經0403強震，多處景點遭受落石與崩塌重創，太管處為瞭解受損情形，歷經半年初勘與影像紀錄作業，結合科技手段，導入高精度環景UAV無人機空拍、光學雷達LIDAR測繪，甚至配合人員步行履勘。拍攝成果呈現邊坡上的蝕溝、危險巨石與殘留鬆動的土石材料，都能一覽無遺，有助於了解土石崩落的來源，也有助勾勒災修工作的規劃。 （看完整報導）

金馬61評審團謝盈萱九把刀入列 香港導演譚家明任主席

第61屆金馬獎評審團主席由香港名導譚家明擔任，譚家明曾以「愛殺」入圍金馬獎最佳導演，並以「阿飛正傳」、「東邪西毒」2度獲得金馬獎最佳剪輯，2006年執導的「父子」也獲金馬獎最佳劇情片等3項大獎。他認為金馬獎對表揚優秀華語電影不遺餘力，對電影藝術創作的重要性與電影工作者的鼓勵有目共睹。另外，評審團還有謝盈萱、九把刀等17人，開會討論並投票選出本屆金馬獎得主。 （看完整報導）

台裔設計師游十儒登溫哥華時裝週 書法筆墨融入服飾打造夢幻世界

年度溫哥華時裝週27日落幕，今年品牌秀重頭戲是台裔設計師游十儒的英文同名品牌「Alex S.Yu」，成為今年時裝週開幕秀，50位模特兒穿上他設計的服飾走伸展台，展現夢幻又熱情的風格。出生書香世家的游十儒並將家族文藝風采揉入秀展中，完美呈現東西融合。 （看完整報導）

開箱老照片》華航「傳廣號」命名剪綵

1960年，楊傳廣頂著兩屆亞運10項全能冠軍光環，出戰羅馬奧運奪得銀牌，是台灣獲得的第一枚奧運獎牌。1964年，中華全國田徑委員會主任委員、中華航空公司董事長錢大鈞為了彰顯「亞洲鐵人」楊傳廣的輝煌成就，決定把一架DC-3客機命名為「傳廣號」。 （看完整報導）

Podcast》傳統音樂與搖滾碰撞 百合花林奕碩創造獨特音樂路

百合花樂團主唱兼吉他林奕碩畢業於美術系，學習過傳統戲曲，也熱愛西洋搖滾音樂，他自認音樂風格偏向小眾，但他說在這個分眾的年代，「如果注定當不了周杰倫，你還是可以有你的一條路」。透過持續創作與努力，百合花樂團獲得金音獎和金曲獎的肯定，走出了獨特的音樂路。（收聽Podcast）

Podcast》洋基道奇世紀對壘 內行外行一起看熱鬧

美國職棒大聯盟MLB世界大賽於台灣時間26日點燃戰火，洛杉磯道奇在主場迎戰紐約洋基，由於洛杉磯、紐約是美國人口最多的兩大城市，加上在地職棒球隊都是歷史悠久、財力雄厚的勁旅，因此這場睽違43年在世界大賽的「豪門對決」，格外受到矚目！（收聽Podcast）

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