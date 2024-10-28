立陶宛國會選舉社民黨勝出 承諾國防支出占GDP3.5%

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社立陶宛維爾紐斯28日綜合外電報導）立陶宛反對派社會民主黨在昨天舉行的國會選舉中獲勝，主席布林克維修特今天表示，即將執政的社民黨政府將使國防支出占國內生產毛額（GDP）至少3.5%。

路透社報導，根據北大西洋公約組織（NATO）估算，擁有290萬人口並與俄羅斯飛地加里寧格勒州接壤的波羅的海國家立陶宛今年國防支出將占其GDP大約3%，立陶宛成為北約成員中軍事支出占比排名第6的國家。

市場調查公司Baltijos Tyrimai與艾塔新聞社（ELTA）今年5月進行的一項民調顯示，3/4的立陶宛人認為，繼2022年俄國全面入侵烏克蘭後，俄國有可能會在不久的將來攻擊立陶宛。

布林克維修特（Vilija Blinkeviciute）在社會民主黨（Social Democratic Party）於大選獲勝後告訴媒體記者：「我們在競選宣言中提到，（國防支出）不應低於3.5%，這是不可避免的…安全和國防將獲得所需資金支持。」

布林克維修特承諾，將在外交、安全和國防政策上延續即將下台的「祖國聯盟」（Homeland Union）政府方針。

在現任政府執政下，立陶宛一直是歐洲聯盟（European Union）和北約成員中最嚴厲譴責俄國、最堅定支持烏克蘭的國家之一。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

在允許台灣於首都維爾紐斯（Vilnius）設立實際上等同大使館的代表處後，中國於2021年宣布與立陶宛的外交關係降至代辦級、引入貿易壁壘，並向一家跨國企業施壓、要求停止採購立陶宛零件。

在141名議員組成的國會中，社民黨贏得52席，主因是民眾對生活成本過高不滿，以及對來自俄國的潛在威脅感到擔憂。（譯者：王嘉語/核稿：嚴思祺）1131028