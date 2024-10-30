颱風康芮逼近 海空交通異動多
2024/10/30 12:25
（中央社記者余曉涵台北30日電）颱風康芮逐漸逼近台灣，海空交通也有所異動。交通部航港局說，今天共有10航線、共36航次停航；民航局表示，今天截至上午10時，國內線取消28架次，國際線取消1架次。
中央氣象署今天持續發布颱風康芮海上陸上颱風警報，今天早上11時康芮已增強為強颱，中心位置在鵝鑾鼻東南方約470里的海面上，中心氣壓915百帕，近中心最大風速每秒53公尺，七級風暴風半徑320公里。
康芮靠近台灣也影響海空交通，航港局今天發布新聞稿表示，今天共有10航線，36航次停航，包含基隆-馬祖、福澳-福州琅岐、北竿白沙-福州黃岐、南竿-莒光、南竿-東引、金門-石井、高雄-馬公、東港-小琉球、鹽埔-小琉球、富岡-綠島。
空運方面，民航局指出，今天截至上午10時，國內線取消28架次，國際暨兩岸航線取消1架次。
立榮航空指出，受康芮影響，今天台北往返台東B7-8727、B7-8728取消，其餘航班正常飛航，明天國內線航班全數取消。（編輯：陳政偉）1131030
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