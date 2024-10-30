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台科大攜中華郵政育AI人才 提升服務質量與智慧化

2024/10/30 14:46（10/30 15:21 更新）
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台灣科技大學管理學院與中華郵政合作推出「郵政AI應用人才培訓主管專班」，30日舉行始業式，課程將專注於AI在郵政業務中的應用，並結合實際郵政應用案例。台科大校長顏家鈺（前中）、中華郵政董事長王國材（前左3）等人出席。（台科大提供）中央社記者許秩維傳真 113年10月30日
台灣科技大學管理學院與中華郵政合作推出「郵政AI應用人才培訓主管專班」，30日舉行始業式，課程將專注於AI在郵政業務中的應用，並結合實際郵政應用案例。台科大校長顏家鈺（前中）、中華郵政董事長王國材（前左3）等人出席。（台科大提供）中央社記者許秩維傳真 113年10月30日
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（中央社記者許秩維台北30日電）台科大管理學院和中華郵政合作培訓郵政AI應用人才，透過AI基礎、實作與應用等課程，結合郵政應用案例，讓郵政服務朝智慧化邁進，提升服務質量與運營效率。

台灣科技大學今天發布新聞稿指出，因應數位時代發展及郵政AI轉型需求，台科大管理學院與中華郵政合作推出「郵政AI應用人才培訓主管專班」，今天舉行始業活動，課程將專注於AI在郵政業務中的應用，並結合實際郵政應用案例。

郵政AI應用人才培訓主管專班分為「經營階層主管專班」及「中高層主管專班」，為期16週，課程涵蓋人工智慧基礎、AI法規倫理、技術實作及產業應用等領域，共計96小時，由台科大管理學院邀集15名專任師資共同授課，協助培育中華郵政90名具前瞻AI應用能力的領導人才。

台科大校長顏家鈺表示，這次合作是AI技術與郵政服務的新融合，課程涵蓋AI理論基礎與實際應用，希望幫助中華郵政找到AI的創新應用點，無論是在物流管理、數據分析還是客戶服務，都可以透過AI提升效率、改善決策品質。

台科大管理學院院長曹譽鐘說明，開設「郵政AI應用人才培訓主管專班」將有助於促進AI技術在傳統產業的應用，專班課程將以實作為主，讓學員能在課堂上學以致用，解決實際業務問題，進一步提升郵政業服務質量與運營效率。（編輯：李淑華）1131030

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