台北旅展第2日破10萬人次參與 飯店衝出千萬業績

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（中央社記者余曉涵台北2日電）台北國際旅展（ITF）進入第2天，根據主辦單位台灣觀光協會統計，今天單日突破10萬人次參觀，包含老爺集團、寒舍集團跟晶華酒店等多家飯店業者衝出新台幣千萬業績。

一年一度的台北國際旅展今天進入第2天，由於今天是週末，一早就吸引不少民眾排隊準備進場，甚至中午前一度需要暫時關閉入口。

根據主辦單位台灣觀光協會統計，今天整日入場人次突破10萬人次，較去年同期成長6.2%。

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台灣觀光協會表示，台北美福大飯店、晶華酒店等多家飯店單日業績突破千萬，老爺集團及寒舍更接連2日衝出千萬業績；大旅行社也紛紛表示週末業績顯著成長，其中，雄獅旅遊單日銷售更突破新台幣2000萬元，較去年同期成長2成以上。

台灣觀光協會指出，明天人氣男團FEniX將來到展場現場演出並分享拍攝新歌「千禧飲茶 YUM CHA2000」的趣聞，藝人熊霓也將現身大會舞台，行銷新竹市觀光，還有貝里斯傳統歌舞樂器表演。（編輯：陳政偉）1131102