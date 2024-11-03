宜蘭守護小燕鷗棲地有成 鳥巢數、孵化率創新高

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（中央社記者王朝鈺宜蘭3日電）宜蘭縣政府今年在蘭陽溪等出海口設立共約56公頃「小燕鷗繁殖區」，統計小燕鷗鳥巢數共791巢，成功孵化率逾87%，創下近5年來新高。

小燕鷗是二級保育鳥類，宜蘭縣政府近年在每年4月到8月繁殖季節時，在蘭陽溪等出海口，以木樁、網子在鳥巢周邊增設圍籬，設立「小燕鷗繁殖區」，禁止人車進入，並設立告示牌，違者依違反野生動物保育法移送法辦。

宜蘭縣政府農業處畜產科長卓盟翔今天表示，縣府在海洋委員會海洋保育署補助下，今年4月至8月間在蘭陽溪、新城溪、南澳溪及和平溪出海口設立「小燕鷗繁殖區」，公告範圍約56公頃。

卓盟翔說，農業處昨天辦理小燕鷗季成果展分享講座，感謝無尾港文教促進會、宜蘭縣野鳥學會、台灣偏鄉生態物種保護暨復育協會、國立宜蘭大學等單位，今年協力小燕鷗巡守、調查工作。

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卓盟翔說，今年7月中至8月間，小燕鷗已分批從宜蘭各河口棲息地飛回南半球，統計小燕鷗鳥巢數，蘭陽溪口568巢、南澳溪口186巢、新城溪口19巢、和平溪口18巢，共計791巢，成功孵化率達87.23%，兩者都是民國109年以來的新高。

另外，卓盟翔表示，在南澳溪小燕鷗繁殖區域，也發現豐富的水生生物，例如貪食沼蝦、南海沼蝦、湯鯉、無孔塘鱧等棲息在圍設範圍內，在保育小燕鷗的同時，也保護棲地上其他物種。（編輯：李錫璋）1131103