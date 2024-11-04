公民審議前進忠義國小 台南學童票選最想辦校園活動

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（中央社記者楊思瑞台南4日電）台南市中西區公所與忠義國小合作推動公民審議前進校園，以「我想要辦的校園活動」為主題，今天由學生投票決定明年2項校園活動，公所配合編列社造經費，助落實學童提案。

忠義國小今天舉辦投票活動，領票、圈選、投票、開票都比照正式選舉，師生共同參與選務工作，全校約900名學童從五、六年級學生提案10個主題中，選出想要參與的校園活動，最後由「環保袋DIY」及「趣味闖關好好玩」2項提案獲青睞。

中西區長蔡佳甫表示，區公所推動公民審議工作多年，並嘗試將不同議題帶入公民審議，以往都是成人參與，今年秉持民主觀念向下扎根精神，與學校合作，帶領學童體驗審議民主過程，看見多元、尊重差異，促進平等參與。

蔡佳甫指出，這次由忠義國小五、六年級學生提出的「我想要辦的校園活動」方案內容創意十足，其中多項提案結合動、靜態活動內容，可看出是各組學童共同腦力激盪、相互包容、達成共識後的討論結果。

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他說，「環保袋DIY」提案組學童，還以唱作俱佳方式向全校師生說明方案內容，以及推動環保教育重要性，其他提案如「怪怪村園遊會」、「熊熊五關卡」、「球類不大創造神話」等主題生動有趣，也翻轉成人對校園活動規劃想像。

忠義國小校長林泓成表示，學校以往曾舉辦小市長選舉等公民教育活動，此次與中西區公所合作，在專業人員帶領下，讓五、六年級學生透過分組討論表達自己意見，不以成人視角限縮孩子想法，讓孩童更瞭解如何透過討論及程序，選擇自己想要的校園活動，實踐聯合國「兒童權利公約」教育目標。（編輯：陳仁華）1131104