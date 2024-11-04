農金安心GO推雙11活動 買農漁產品享特惠、送購物金
2024/11/4 17:26
（中央社記者楊淑閔台北4日電）鎖定雙11檔期，全國農業金庫今天表示，即日起到12日止在「農金安心GO」平台推出「好康加碼1+1」行銷活動，分成2波，包含享新台幣1111元特惠價以及單筆消費滿額送購物金。
結合雙11檔期，全國農業金庫發布訊息，子公司農金資訊公司的「農金安心GO」安全國產農漁產品產銷媒合服務平台，攜手農漁會及青農、青漁，即日起到12日止推出「雙11狂歡購！好康加碼1+1」活動。
活動分成2波，第1波已開跑，至11月12日中午12時止，購買1111專區限定商品，可享一口價1111元。
第2波為好康加碼，從11月5日中午12時起至11月12日中午12時止，全館單筆消費滿1111元，送111元購物金。（編輯：張雅淨）1131104
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