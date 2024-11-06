立冬進補 中醫師：先了解食材藥材屬性補錯反傷身

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿台中6日電）明天就是立冬，很多民眾會開始進補，衛福部台中醫院中醫師鄭惟仁今天提醒，進補前先了解食材及藥材屬性以免傷身；就有一名男子連吃3天羊肉爐後脖子及頭皮長滿痘痘、皮膚搔癢嚴重。

明天就是立冬，台中醫院今天召開記者會提醒民眾冬令進補要小心，補對了可以補氣養身，補錯了當心傷身。

鄭惟仁表示，近日臨床發現一名男子，因為家中團購藥膳羊肉爐，連吃3天後，患者脖子及頭皮長滿痘痘，皮膚搔癢更嚴重，因而到醫院求診。

鄭惟仁指出，補冬的藥膳種類繁多，包括「溫補」、「平補」、「涼補」等，一般健康正常人3種食補吃了都沒問題，但有些體質較燥熱或涼冷民眾，或有罹患疾病民眾，就要選擇性進補。

鄭惟仁舉例，入冬常見的羊肉爐、麻油雞、薑母鴨、藥燉排骨、四物雞、燒酒雞等，藥性多屬於「溫補、芳香、甘甜」，服用後常感覺全身溫暖，有提振元氣、促進循環等保健作用；但若體質溫燥或患有特定疾病的人，應避免過度溫補，否則容易出現上火症狀，如煩躁、失眠、口破、長痘痘等情況加重的不良反應。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

鄭惟仁也提醒，體質燥熱、患有自體免疫疾病如乾燥症、類風濕性關節炎、紅斑性狼瘡等，或有高血壓、糖尿病、高血脂、痛風等代謝性疾病，以及患有濕疹、乾癬、痤瘡、蕁麻疹等皮膚疾病患者，應避免服用溫補性質藥膳；還有正在感冒發燒、急性腸胃炎等急性感染症患者，以及癌症患者也不適合溫補。

但進入冬天如仍想體驗藥膳，鄭惟仁建議，可選擇「平補」或「涼補」的藥膳料理，如四神湯、山藥排骨、苦瓜排骨、老菜脯雞湯、香菇雞湯等都屬於藥性溫和，較不會出現溫燥不良反應，是適合大眾的選擇。（編輯：陳仁華）1131106