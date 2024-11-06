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推適齡生育 新北婚後孕前AMH檢查已575人受檢

2024/11/6 19:32
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（中央社記者黃旭昇新北6日電）新北衛生局今天說，為讓女性及早瞭解自我卵子狀況，把握適齡生育的契機，全額補助婚後孕前女性AMH（抗穆勒氏管荷爾蒙）檢查，以便於安排懷孕。實施後已有575人接受檢查。

衛生局長陳潤秋今天在市政會議報告，守護女性的生育自主權，讓女性及早瞭解自我健康狀況，希望在適齡生育時，可儘早懷孕生子，因此推動優生保健與婚後孕前健康檢查。

她說，今年7月1日起，婚後孕前健檢補助，加碼增加AMH檢查，以把握生育時機，至今已有575人受檢。另外，也補助醫療性凍卵，40歲以下因罹癌或治療影響不孕者，將給予補助新台幣3萬元凍卵經費。

衛生局說，卵巢功能是影響懷孕和試管嬰兒成功的重要因素，透過AMH（抗穆勒氏管荷爾蒙）檢查，可以估算卵巢卵泡的庫存量，預測生育能力。檢查後，婦女可安排懷孕，以免錯失最佳時機。

健康管理科長陳欣蓉晚間接受中央社記者電訪表示，新北今年龍年的出生率不如預期，與兔年的新生兒出生差不多，希望透過兩項補助促進婦女把握33歲以下的最佳生育時機。

一名接受人工生殖2次才成功的婦女告訴中央社記者，她鼓勵適齡生育，不要再等了，即使是經由醫師評估鑑定後人工生殖，受精卵也不一定會著床成功，「等待宣布是否受孕成功的2個星期，是最難煎熬的」。

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衛生局說，另外，為照顧嬰幼兒免於輪狀病毒感染，新北市自108年起逐步補助低收、中低收入戶、罕見疾病、寄養家庭、20歲以下小爸媽、身心障礙者之子女及早產兒、藥癮寶寶等弱勢及高風險嬰幼兒，公費接種輪狀病毒疫苗。

市長侯友宜於市政會議宣布，今天起擴大補助對象，將特殊境遇家庭（未婚懷孕、受暴、家庭發生重大變故）嬰幼兒納入接種輪狀病毒，以提高嬰幼兒免疫力，減少家庭照顧的壓力。（編輯：李淑華）1131106

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