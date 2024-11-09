路線老少咸宜 日月潭自行車嘉年華吸引2500騎士

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（中央社記者蕭博陽南投縣9日電）自行車年度盛會日月潭Come!BikeDay自行車嘉年華今天登場，吸引逾2500名車友，日管處表示，嘉年華讓騎士都能找到適合路線，接續還有花火音樂嘉年華、環法自行車挑戰賽登場。

日月潭自行車嘉年華今天從向山遊客中心熱鬧登場，包含「環潭船騎挑戰」、「向山BAE兒童滑步車」，及全新集章活動「日月潭集石通」，吸引來自美國、英國、馬來西亞、香港、日本、葡萄牙、澳洲等逾2500名車友「騎聚」，尤其新推出的集石通活動獲熱烈迴響。

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交通部觀光署日月潭國家風景區管理處透過新聞稿表示，廣受歡迎的環潭組30公里、船騎組20公里騎乘環潭自行車道，搭配遊艇環湖，車友大讚日月潭絕美湖光山色，首次將賽道延伸至向山遊客中心內的兒童滑步車賽則吸引百名小車手奔馳，趣味闖關更是歡笑不斷。

日管處表示，今年適逢日月潭自行車道與「日本瀨戶內島波海道」締結姊妹自行車道10週年，昨天也舉辦日月潭自行車國際旅遊講座，邀日本、台灣講者從不同視角展望自行車旅遊趨勢及目的地營造，並互贈禮物，展現台日自行車文化及旅遊交流豐碩成果。（編輯：謝雅竹）1131109