為失智症行動最佳時刻 高雄「有愛相伴野餐日」登場

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（中央社記者林巧璉高雄9日電）高雄市失智症確診率77.4%，提前達到國家失智症政策綱領「2025失智友善777」目標。高雄市年度失智預防及友善推廣壓軸活動-「有愛相伴野餐日」下午在中央公園大草坪幸福登場。

高雄市衛生局副局長王小星致詞表示，失智症是許多家庭面臨挑戰，因此衛生局建構失智照護網絡，目前高雄市失智症確診率77.4%，已提前達到國家失智症政策綱領「2025失智友善777」目標，高於全國平均值且為6都第一，有利照顧者獲得支持與訓練、患者獲得診斷及服務。

2025年台灣將邁入超高齡社會，失智症盛行率與年齡具相關性，且有逐年攀升趨勢，預估未來失智人數將持續增長。衛生局推動高齡及失智友善與失智預防，讓民眾了解如何從健康生活預防失智症，並認識失智症十大警訊及早發現就醫診斷，同時呼籲民眾發揮友善失智4步驟「看問留撥」，進而提升對失智症友善態度與環境，共同打造健康宜居、友善關懷城市。

衛生局今天新聞稿表示，響應今年「國際失智症月」主題「為失智症行動的最佳時刻」，自9月至11月以「伴老抗失智，樂活享健康」推出電影欣賞、超慢跑健康講座、劇團校園巡演、青銀共舞好時光、有愛相伴野餐日等系列活動。

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衛生局強調，「無論何時開始關注失智症議題，積極採取預防失智症行動，共同努力實現失智友善社會目標」重要性，以及「預防、陪伴」觀念，透過家人朋友陪伴給予溫暖關懷，讓長輩有安全感和歸屬感；也鼓勵長輩維持良好正確運動習慣，多到戶外走走，多參與社交活動保持身心愉悅，養成樂活與健康生活型態預防失智症。

今天活動由「活泉愛鄰社區發展協會」帥公辣嬤舞蹈團揭開序幕，高雄師範大學體育系學生體適能帶動跳教導正確運動方式，失智照護專科醫師陳乃菁則分享失智預防與失智照護基本衛教觀念，現場也提供失智症初期篩檢服務。（編輯：孫承武）1131109