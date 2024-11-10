「夢的N次方」整合數位教學 10年逾5萬教師研習

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（中央社記者許秩維台北10日電）教育自主研習活動「夢的N次方」邁入10週年，累積逾5萬人次參加，112學年起更整合數位教學，開發教學示例及AI備課指引，協助中小學教師善用數位工具提升教學效能。

教育部今天發布新聞稿指出，「教師專業成長研習-夢的N次方」於104年由南投縣爽文國中教師王政忠發起，並獲教育部支持，號召全台中小學教師透過「學好方法、找到夥伴、組成社群、課堂實踐、實踐分享」，幫助教師活化教學並提升學生學習成效，累計逾5萬人次參加。

教育部國民及學前教育署今天辦理10週年成果發表會，展示10年來的精采成果，並頒發「連續10年擔任總召」、「連續10年擔任講師」及「實踐家之星」等推動計畫有功人員獎項。

教育部政務次長張廖萬堅表示，很欣慰看到教師為提升專業能力，10年來不斷創新及付出，教師不再只是知識的傳授者，更成為教育創新的推動者、學生成長的引導者，這種角色的轉變，也為整個教育體系帶來正面改變，教育部將持續支持教師專業發展，共同為台灣的教育努力。

教育部國民及學前教育署署長彭富源提到，「夢的N次方」迄今已辦理71場全國性研習，新課綱8大領域課程總開班達1450班，催生並經營300個以上跨校社群，陪伴扶持4406名實踐家上台分享，今天的發表會不僅展示10年來的階段性成果，也是開啟下一個10年的里程碑。

「夢的N次方」發起人王政忠說明，夢N課程活化教學方法，更緊扣學科本質，貼近教學現場教師的專業增能需求；112學年起更整合數位教學策略，開發不同年段各領域教學示例及AI備課指引，透過研習協助中小學教師能用、敢用並善用數位工具以提升數位教學效能。（編輯：管中維）1131110