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早安世界》3颱共舞對台灣無明顯影響 未來幾天可能有新颱風生成
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早安世界》3颱共舞對台灣無明顯影響 未來幾天可能有新颱風生成

2024/11/10 07:09（11/10 07:59 更新）
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颱風桔梗、萬宜在9日下午生成，加上先前的颱風銀杏，目前台灣附近海面3颱共舞。（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）
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3颱共舞對台灣無明顯影響 未來幾天可能有新颱風生成

颱風桔梗、萬宜9日下午生成，加上先前的颱風銀杏，目前台灣附近海面3颱共舞。中央氣象署觀測，桔梗目前位在菲律賓東方海面，未來往西移動，預計通過呂宋島後進入南海，走向與銀杏類似，影響台灣機率不高；萬宜目前位在關島東方海面，未來雖會往西移動，但後期在海上強度會逐漸減弱，對台灣沒有影響。氣象署也預測未來幾天可能還有颱風形成。（看完整報導

職缺薪資未達5萬禁寫面議 勞動部114年啟動修法

推動薪資透明化，政府將調高職缺薪資揭露門檻。現行就業服務法規定，雇主招募或僱用員工時，若提供職缺的經常性薪資未達4萬元且未公開揭示或告知薪資範圍，將處6萬元以上30萬元以下罰鍰。該法從民國108年上路至今門檻未調整過，行政院日前召開會議，要求勞動部研議修正門檻，提升至5萬元，預計明年啟動修法。根據勞動部推估，調至5萬元後可涵蓋90%的初任人員職缺。（看完整報導

海馬斯戰術飛彈抵台 學者：射程300公里源頭打擊共軍

國防部副部長柏鴻輝6日在立院表示，11套海馬斯多管火箭系統「已經到台灣了」。知情人士9日也證實，海馬斯軍售案的射程300公里陸軍戰術飛彈，也已運抵台灣，但確切數量，因事涉機敏不便透露。首批陸軍戰術飛彈與海馬斯多管火箭系統，均由陸軍58砲指部接裝。（看完整報導

國防部：美國2024財政年度提供台15億美元無償軍援

國防部指出，美國政府於2024年財政年度分別再提供台灣3億美元（尚未知會國會）及12億美元（已知會國會）無償外國軍事融資（FMF），台灣經與美方研討，將無償外國軍事融資可用額度，用於提升國軍防衛韌性的物資。（看完整報導

川普2.0紅潮來襲 保護主義再起？對台灣影響彙整一次看

美國總統大選落幕，「川普2.0」將重返白宮，其強勢作風與高度不可預測性，各界如坐針氈，台灣更是繃緊神經，審慎面對未來變局。美國大選結果對台灣重要？川普上任為什麼會影響台灣？他對兩岸關係的態度如何？台灣半導體產業會受影響嗎？台灣有何說帖或策略？相關問題一次彙整。（看完整報導

壓制北捷持美工刀女子 薛先得：警察保障民眾安全奮不顧身

台北捷運板南線8日發生旅客持刀傷人事件，造成1名學生受傷，新北地檢署9日表示，檢察官訊問後，認為被告王女涉殺人未遂罪嫌重大，有反覆傷人之虞，聲請羈押。新北地院應予羈押。案發當時協助壓制的警官薛先得9日表示，身為警察一定奮不顧身保障民眾安全，加上先前訓練及經驗。在奪下嫌犯刀械時不會畏懼。北捷指出，將對行凶者從重裁罰，並將針對營業損失採取民事求償。（看完整報導

加州奧克蘭治安糟到MLB球隊出走 市長盛桃被罷免成首例

加州奧克蘭市長盛桃在這次大選中遭到罷免，成為奧克蘭史上首位被罷免的市長。反對者批評她讓犯罪率上升、導致運動家隊出走賭城。盛桃是苗族蒙人、難民之女，她在2022年以不到700票差距當選奧克蘭市長，上任之初便解雇警察局長阿姆斯壯，批評者認為此舉導致奧克蘭近一年沒有正式警察局長，讓犯罪率激增。（看完整報導

日本自衛隊成立70週年觀閱式 石破茂批中俄侵犯主權

日本首相石破茂9日出席紀念日本自衛隊成立70週年觀閱式，他對部隊訓示時，痛批俄羅斯、中國軍機今年相繼侵犯日本領空，是對日本主權的重大侵害。石破也表示，他7日與在美國總統大選勝出的川普通電話，「兩人確認為使日美同盟提升到新的境界，雙方將加強合作」。（看完整報導

中信兄弟台中封王遊行 15萬黃衫球迷助威鐵粉騎車跟隨

中職中信兄弟9日在台中舉行封王遊行，從台中市政府廣場前出發，前進終點台中洲際棒球場，吸引15萬球迷到現場共襄盛舉，許多鐵粉騎著機車跟在遊行車後面，場面壯觀。總教練平野惠一直呼「非常幸福」，認為台灣球迷比日本更熱情，這次以總教練身分參與遊行感覺更特別，喊出明年要更努力、不能讓球迷失望。詹子賢因行使自由球員權利，封王遊行上有許多球迷高喊「留下來」，他表示，聽到球迷吶喊非常感謝，但也笑說：「一起喊就一陣尷尬。」（看完整報導

棒球12強大巨蛋開打 跟經典賽哪裡不同？賽程戰績轉播資訊一次看

世界12強棒球賽13日在台北大巨蛋展開預賽B組賽程。台灣和強敵日本、韓國同組競技，將繼2023年經典賽後，再掀棒球一級賽事熱潮。經典賽和12強棒球賽有何不同？台灣隊歷年戰績、本屆賽事戰力如何？賽程表、轉播資訊哪裡看？中央社整理懶人包帶你一篇掌握。（看完整報導

開箱老照片》恰克與飛鳥二度來台開演唱會

「恰克與飛鳥」是1979年出道的日本雙人組合團體，柴田秀之與宮崎重明（飛鳥涼）原本是高中同學，他們在1991年以日劇「101次求婚」主題曲「SAY YES」一砲而紅，在日本推出過許多膾炙人口的作品，並多次被港台兩地歌手翻唱。「恰克與飛鳥」每一首歌曲都伴隨著五、六年級樂迷的成長回憶，兩人曾展開亞洲巡迴演唱會，兩度到台灣舉行演唱會，現場歌迷如痴如醉。只可惜2009年時宣布「無期限停止活動」。（看完整報導

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