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封王遊行球迷高喊留下來 詹子賢笑言感謝又尷尬

2024/11/9 13:20
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（中央社記者楊啟芳台中9日電）中職中信兄弟詹子賢行使自由球員權利，今天封王遊行許多球迷高喊「留下來」，他表示，聽到球迷吶喊非常感謝，但也笑說：「一起喊就一陣尷尬。」並談到申請FA的心路歷程。

中信兄弟今天在台中進行封王遊行，球迷對著已申請自由球員（FA）權利的詹子賢喊話，希望他留下來。對此詹子賢表示，「有聽到，很感謝他們這樣還記得我在這一隊。」不過他也笑說，在遊行時有一整群機車大喊「詹子賢留下來」，「我就一陣尷尬，因為大家都在看我，不想變成焦點。」

今年以自由球員身分參與封王遊行，被問到在遊行期間是否會想到這件事情，詹子賢直言：「不可能不想，但就順其自然，這陣子也睡不太好，目前都還在等待當中。」不過他也提到，拿冠軍大家一起開心，「其實我滿喜歡這種氛圍，大家玩在一起。」

詹子賢指出，還沒有FA資格時，就想過有機會的話想要申請看看，「照自己的心去走，一開始還在糾結要不要丟（申請），但跟家人討論完，想看看自己的能耐在哪裡，看其他球隊需不需要我。」

至於想要跟球迷說的話，詹子賢說：「除了感謝沒有什麼其他多餘的話，感謝球迷支持我、認同我的表現。」（編輯：龍柏安）1131109

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