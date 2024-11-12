高鐵延伸屏東路線 軌道專家：高雄案優於左營案

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（中央社記者汪淑芬台北12日電）台灣軌道工程學會今天邀多名軌道專家，到高鐵左營站及台鐵高雄站訪視，針對高鐵延伸屏東路線提出專業意見，表示顯然是進高雄市區的高雄案，優於已完成第1階段環評的左營案。

交通部鐵道局目前正就高鐵延伸屏東路線評估中，包括已完成第1階段環評、與高屏2快共用路廊的左營方案，及進入高雄車站路廊的高雄方案，交通部預計年底前確定。

台灣軌道工程學會就高鐵延伸屏東路線技術問題，邀請台大教授兼軌道中心主任廖慶隆、系統營運專家鍾志成、台科大營建工程系榮譽教授廖洪鈞、成大土木系教授郭振銘、大地工程技師公會副理事長賴世屏等各界專家學者，赴高鐵左營車站及台鐵高雄車站，就兩方案重要工程界面實地訪視，並提出專業意見，供各界參考。

台灣軌道工程學會發布新聞稿，左營方案由後勁溪路廊改採高屏2快路廊進行評估，屏東線左營端的岔出點必須由左營基地北側調整至基地南側與月台之間，將衍生2個議題。

首先是屏東線軌道必須過軌進出基地之兩股進出廠線，過軌須設置4組連續道岔，造成高鐵系統運轉重大弱點與不穩定性，且日本原廠評估剩餘路線長度（380公尺）不符系統應設置轉換軌長度（417公尺）及脫軌器所需空間的設計規範，高屏2快路廊方案確實存有系統技術的重大問題。

其次，左營案調整為高屏2快路廊後，於左營站僅可使用第1月台第1股道，往南延伸路線容量大幅受限，1小時單向最多2班，就環島高鐵長遠發展而言，將限制路線繼續延伸的容量及可行性；同時，左營方案所涉系統機電改建，縱可以極大工程代價獲得解決，卻無法滿足系統營運需求與穩定，如果為了路線較短或工程經費的節省來犧牲長遠營運效率，影響非常長遠，須慎思。

至於高雄方案，優點較多，高雄車站結合城市發展規劃，可帶來出入旅運人流帶動高雄市區發展，與左營方案僅新增屏東站所創造運輸效益完全不同。

其次，運用左營站尾軌往南延伸，往屏東列車可使用左營站3月台6股道順行運轉，沒有岔出點、分線過軌運轉、占用西部高鐵營運主正線等運轉問題；同時，施工範圍不涉及左營基地以及營運中月台，沒有左營方案改建站內軌道及系統的複雜問題，就系統永續營運而言為較佳方案。

台灣軌道工程學會建議，若高鐵延屏東路線是採高雄案，進市區段建議檢討左營端引道段、高號全車站西側及東側3項工程技術議題，盡可能採潛盾工法施作，減少開挖範圍。

至於高雄案對高雄車站的影響，台灣軌道工程學會認為，已預留高鐵月台後續施工空間，站體已施作高鐵往台鐵、捷運轉乘層及高鐵月台層部分空間，未來高鐵施工期間，台鐵及捷運營運區域原則不須改建，可維持營運。

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其次，轉運站結構體均位於高雄車站U-1層上方，相關結構不須拆除改建，部分出入轉運站的車道須配合明挖施工改道；同時，高鐵施工範圍內有9座天棚柱基礎，原已設置基樁承載，開挖過程中可以水平支撐系統加以保護固定，等結構頂板完成將天棚及柱重量轉移至頂板後，再切除基樁，天棚於高鐵施工期間不須拆除，仍可使用。

台灣軌道工程學會說，台鐵已經地下化營運，在盡量採用潛盾施工下，與當年在台鐵營運軌道旁全面開挖施工情況，高雄案對市區交通與環境的影響已經大不相同，建議未來在細部規劃階段採用先進工法及交通管理手段，減少對交通衝擊。（編輯：陳政偉）1131112